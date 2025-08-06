Lula propone elaborar respuesta conjunta de los BRICS a los aranceles de Trump

Brasilia, 6 Ago (Sputnik).- El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, tiene previsto llamar a los líderes de los países miembros de los BRICS, comenzando por la India y China, para discutir la posibilidad de dar una respuesta conjunta a los aranceles estadounidenses, informó Reuters este miércoles.

Asimismo, el mandatario afirmó que no piensa mantener conversaciones directas con Donald Trump respecto a su decisión de imponer unos aranceles del 50 % a las importaciones de productos brasileños. «El día que mi intuición me diga que Trump está listo para hablar, no dudaré en llamarlo», sostuvo Lula. «Pero hoy mi intuición me dice que no quiere hablar. Y no voy a humillarme«, aseveró.

El líder brasileño agregó que su país no está dispuesto a anunciar aranceles recíprocos, así como tampoco renunciará a las conversaciones a nivel de gabinete. Lula manifestó que sus ministros están enfrentando dificultades para iniciar conversaciones con sus pares estadounidenses, lo que hace que Brasilia se centre en medidas internas para amortiguar el golpe económico de los aranceles estadounidenses, manteniendo al mismo tiempo la «responsabilidad fiscal».

«Brasil no se subordinará al dólar»

Esta misma semana, Da Silva también dijo que Brasil no debe renunciar a buscar una alternativa al dólar como moneda para el comercio internacional. «No voy a renunciar a la idea de que necesitamos construir una moneda alternativa para poder comerciar con otros países. No necesito quedarme subordinado al dólar», sostuvo el presidente.

Aunque Washington no mencionó la sustitución del dólar en el comercio global como motivo oficial para sancionar al gigante sudamericano, analistas consultados por medios brasileños señalan que esta propuesta, en discusión dentro del BRICS, está detrás de la decisión de Donald Trump.

Durante la Cumbre del BRICS, celebrada en Río de Janeiro a principios de julio, Trump criticó al grupo y prometió represalias contra los países que dejen de usar el dólar en el comercio internacional. (Sputnik)