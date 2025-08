México reitera rechazo a pena de muerte tras decisión de EEUU sobre narcotraficantes

Ciudad de México, 6 ago (Sputnik).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, reafirmó este miércoles su rechazo a la pena de muerte, al comentar la decisión del Gobierno de EEUU de no solicitar esa condena contra los reconocidos narcotraficantes Ismael Zambada alias El Mayo, Rafael Caro Quintero, y Vicente Carrillo Fuentes, apodado El Viceroy.

«Nosotros estamos en contra de la pena de muerte, no importa el delito, no es algo con lo que coincidimos (con EEUU). En cualquier sentido, cuando no hay pena de muerte, es parte de la política mexicana, no es un asunto personal», dijo la jefa de Estado en conferencia de prensa.

La fiscalía estadunidense anunció la víspera que no solicitará la pena de muerte contra los mexicanos Zambada, Caro Quintero y Carrillo Fuentes, que están bajo custodia, procesados por narcotráfico en un tribunal de Nueva York, con sede en Brooklyn.

Dos capos narcotraficantes fueron extraditados por México, Caro y Carrillo, mientras que Zambada fue secuestrado por el hijo de Joaquín Guzmán, cofundador del Cártel de Sinaloa, que lo llevó a la frontera sur de EEUU, donde también se entregó a las autoridades de ese país y espera juicio.

«Cuando se extradita a un presunto delincuente, el tratado de extradición establece reciprocidad, es decir que no puede haber pena de muerte. Entonces, cuando son extraditados no hay pena de muerte», explicó Sheinbaum.

La fiscalía estadounidense dijo que la orden de no solicitar pena de muerte fue emitida por la titular del Departamento de Justicia, Pamela Bondi.

«En el caso de otras formas de deportación, lo que busca México es que haya esta reciprocidad con nuestras leyes, no tiene nada que ver con el personaje, con la persona o con el delincuente», agregó la gobernante.

México y EEUU sostienen negociaciones para reforzar el combate al crimen organizado; sin embargo, la jefa del Ejecutivo federal descartó que esa decisión de Washington sea parte de acuerdos bilaterales.

«No participamos en estas decisiones, es una decisión del Gobierno de EEUU», respondió a la pregunta sobre el tema.

Asimismo, subrayó que México tampoco es parte de los acuerdos de cooperación que varios capos han firmado con fiscales estadounidenses, como el hijo del Chapo, Ovidio Guzmán, quien también fue extraditado en 2023.

«No tenemos ninguna información que lleve a un tipo de acuerdo, además son decisiones del Gobierno de EEUU (…) No sabemos qué acuerdos tengan con esta persona (Ovidio Guzmán), ninguno de los que estamos aquí sabemos qué acuerdo hay, porque no es público», puntualizó.

El Mayo Zambada, enfrenta 17 cargos por crimen organizado y tráfico de drogas, uso de armas de fuego y lavado de dinero.

Por su parte, Caro Quintero, fundador del desaparecido Cártel de Guadalajara, llamado el Rey de la Marihuana en los años 1980, enfrenta cuatro cargos por los mismos delitos.

En cuanto a El Viceroy, sucesor de su hermano Amado Carrillo Fuentes, alias El Señor de los Cielos, como jefe del mermado Cártel de Juárez, enfrenta siete cargos por crimen organizado y delitos similares, y comparecerá el próximo 30 de septiembre como parte de su negociación de colaboración con las autoridades estadounidenses antidrogas. (Sputnik)