Tiroteo en base militar de EEUU deja cinco soldados heridos

Nueva York, 6 ago (Xinhua) — Cinco soldados resultaron heridos hoy durante un incidente con un tirador activo en Fort Stewart, una base del ejército estadounidense en el sureste del estado de Georgia, indicó la base en un mensaje oficial en redes sociales.

El responsable fue identificado como Quornelius Radford, sargento de logística automatizada, informó John Lubas, general comandante de la tercera división de infantería. Radford utilizó una pistola personal para abrir fuego contra los soldados en la base.

«Puedo confirmar que el arma no era del ejército. Creemos que se trató de una pistola personal», dijo Lubas en conferencia de prensa.

«Aún no estamos seguros del móvil, pero, de nuevo, está siendo interrogado por investigadores del ejército y creemos que tendremos más información pronto», dijo Lubas.

El responsable había sido arrestado previamente a nivel local por conducir bajo los efectos del alcohol.

El cierre de la base comenzó a las 11:04 hora local (15:04 GMT) y concluyó por la tarde.

«Todos los soldados fueron atendidos en el lugar y trasladados al Winn Army Community Hospital para su tratamiento. No existe ninguna amenaza activa para la comunidad», señaló la base.

Todas las víctimas se encuentran estables en este momento y se espera que sobrevivan a sus heridas, indicaron funcionarios.

Localizado a cerca de 64 kilómetros al suroeste de la ciudad de Savannah, Fort Stewart es la base militar más grande al este del río Mississippi.

El Buró Federal de Investigaciones (FBI) en Atlanta dijo en redes sociales que su oficina en Savannah se está coordinando con la División de Investigación Penal del Ejército. El incidente se está investigando.