Trump quiere reunirse con Putin la próxima semana, según medios

Washington, 6 ago (Sputnik).- El presidente de EEUU, Donald Trump, ha comunicado a líderes europeos que tiene pensado reunirse con su par de Rusia, Vladímir Putin, tan pronto como la próxima semana, informó este miércoles el diario estadounidense The New York Times citando fuentes con conocimiento del plan.

Tras un eventual diálogo con Putin, el mandatario estadounidense quiere tener una reunión junto al presidente ruso y al líder ucraniano, añade el medio.

Más temprano este miércoles, Trump destacó como «muy productiva» la reunión en Moscú entre su enviado especial Steve Witkoff, y el mandatario ruso.

Según el presidente de EEUU, la reunión dio como resultado «grandes avances» para alcanzar un alto al fuego en Ucrania.

Trump añadió que informó a sus «aliados europeos» de los resultados de la visita y expresó que EEUU está trabajando para poner fin al conflicto en Ucrania en «los próximos días o semanas». (Sputnik)