UNA lanza Observatorio de Futuros para enfrentar desafíos estratégicos del país

San José, 6 Ago (Elpaís.cr).- Con el propósito de construir una visión a largo plazo basada en la investigación, el pensamiento estratégico y el enfoque prospectivo, la Universidad Nacional (UNA) presentó el Observatorio de Futuros (OdF), una nueva plataforma académica impulsada por la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva de la Escuela de Planificación y Promoción Social.

“El futuro no se puede predecir, pero sí se puede construir desde la prospectiva”, afirmó Isabel Calvo, subdirectora de la Escuela de Planificación, al destacar la relevancia de esta nueva iniciativa, concebida para analizar de forma crítica los posibles escenarios que enfrentará Costa Rica y el mundo en las próximas décadas.

El acto de lanzamiento del Observatorio se realizó el pasado 30 de julio en la Facultad de Ciencias Sociales, en presencia de autoridades académicas, estudiantes, profesionales en planificación y representantes internacionales, como el chileno Héctor Casanueva, vicepresidente del Foro América Latina, el Caribe y la Unión Europea, quien ofreció la conferencia inaugural.

Casanueva llamó a “no temer al futuro”, siempre que se aborde desde una mirada crítica, propositiva y metodológicamente fundamentada, tal como lo permite la prospectiva. El académico hizo una reflexión sobre el riesgo de perder libertades cuando el miedo al porvenir domina las decisiones colectivas.

“La linealidad del futuro ya no existe. Después de las dos guerras mundiales se construyeron sociedades sobre la base de consensos, pero hoy vivimos una nueva realidad. El multilateralismo ya no responde a las demandas globales y debemos prepararnos para eso”, advirtió.

Pensar el mañana desde la academia pública

Desde la UNA, el OdF se plantea como un espacio que trasciende el análisis coyuntural y busca incidir en políticas públicas y estrategias organizacionales, tanto en instituciones estatales como en el sector privado. En palabras de Isabel Calvo, la intención es “posicionar los estudios de futuros y la prospectiva como enfoques para la generación de investigaciones transformadoras desde la universidad pública”.

Este enfoque fue respaldado por Guillermo Acuña, vicedecano de la Facultad de Ciencias Sociales, quien subrayó que temas estructurales como la pobreza, las desigualdades, la crisis climática, los avances tecnológicos y los cambios culturales, requieren abordajes estratégicos de largo plazo.

La mirada prospectiva, inspirada por pensadores como el filósofo francés Gastón Berger, implica “mirar más lejos, hacerlo de manera más amplia y distinta”, dijo Calvo.

Primeros estudios: agro y pymes en la mira

Uno de los primeros proyectos del Observatorio será el análisis prospectivo del sector agrícola, particularmente en relación con los cultivos de arroz y frijoles. Este estudio buscará comprender cómo los efectos del cambio climático, la falta de innovación y los rezagos en la asesoría técnica han impactado la productividad del agro costarricense, un sector históricamente clave para el desarrollo nacional.

A la par, el OdF emprenderá una segunda línea de investigación comparativa con la Universidad de Alcalá, en España, para analizar políticas públicas en favor de las pequeñas y medianas empresas (pymes) tanto en Costa Rica como en Europa.

Jazmín Pereira, coordinadora de la Maestría en Pensamiento Estratégico y Prospectiva, adelantó que ambas investigaciones se diseñarán en el segundo semestre de este año, con miras a iniciar el trabajo de campo en 2026.

“Queremos desarrollar estudios con impacto real, que alimenten políticas, estrategias y decisiones más acertadas”, señaló Pereira.

Áreas estratégicas de trabajo

El académico Ángel Ortega, también de la Escuela de Planificación, explicó que el Observatorio se enfocará en cinco áreas clave: seguridad alimentaria, desarrollo microempresarial, políticas públicas, educación y planificación del desarrollo.

Estas áreas, explicó Ortega, responden a los desafíos estructurales que enfrenta el país y coinciden con los ejes de formación y acción de la Escuela de Planificación.

“Hablar de futuros no es ajeno a nuestra carrera. Justamente planificamos para tener un futuro distinto, y queremos que nuestras propuestas influyan en la formulación de estrategias en todos los sectores de la sociedad”, aseguró.

Un antídoto contra el cortoplacismo

Durante su intervención, Casanueva alertó sobre uno de los principales obstáculos para las propuestas de planificación estratégica: el cortoplacismo político. En muchos países de la región —incluido Costa Rica—, las decisiones gubernamentales suelen estar orientadas por intereses electorales o económicos inmediatos, lo que impide avanzar hacia una visión sostenida y articulada del desarrollo.

“El mundo está enfrentando una nueva disparidad: mientras en los países desarrollados las tasas de natalidad caen, en los países de menor renta aumentan. Eso genera una tensión en la capacidad para brindar oportunidades reales a la niñez y juventud que serán el futuro de nuestras sociedades”, comentó Casanueva.

Este contexto exige una respuesta desde la academia, que debe ofrecer herramientas metodológicas y diagnósticos prospectivos que orienten las decisiones públicas. En ese sentido, Carlos Ulate, director de la Escuela de Planificación, aseguró que este es un principio rector de la unidad académica en sus proyectos de investigación, extensión y docencia.

“Desde hace años venimos integrando la prospectiva en nuestras líneas de trabajo. El Observatorio viene a consolidar ese enfoque, para que los saberes producidos en la universidad tengan incidencia concreta en el desarrollo del país”, afirmó Ulate.

Observar, visionar y construir

El lema del nuevo Observatorio —“Observar hoy, visionar mañana y construir futuros posibles”— resume el espíritu con que nace esta propuesta académica. Lejos de buscar predecir lo que vendrá, se trata de habilitar espacios de reflexión y análisis que permitan anticipar escenarios, identificar tendencias y diseñar rutas de acción con base en evidencia y diálogo interdisciplinario.

En una época marcada por la incertidumbre, la aceleración tecnológica, las crisis ambientales y los desafíos democráticos, el OdF se plantea como una contribución sustantiva desde la educación pública costarricense, no solo para entender el presente, sino para imaginar y construir un porvenir más justo, libre y sostenible.

Con su enfoque transformador y su apuesta por el pensamiento de largo plazo, el Observatorio de Futuros de la UNA se suma a los esfuerzos globales que abogan por un desarrollo estratégico, ético y visionario en tiempos de cambio.