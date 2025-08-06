Venezuela recibe un nuevo vuelo con 205 migrantes deportados desde EEUU

Caracas, 7 ago (Sputnik).- Un grupo de 205 migrantes venezolanos llegó el miércoles al Aeropuerto Internacional «Simón Bolívar» Maiquetía en el estado La Guaira, procedente de EEUU, tras ser deportados, informó el Ministerio de Interior, Justicia y Paz de este país caribeño.

«Este miércoles, arribó al Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, el vuelo número 54 proveniente de Estados Unidos, con escala en Honduras, con 21 mujeres y 184 hombres para un total de 205 connacionales», detalló el organismo en un mensaje a través de su canal en Instagram.

De acuerdo con el organismo, la presidenta del programa Gran Misión Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, estuvo a cargo del recibimiento de los ciudadanos junto a los funcionarios de los diversos órganos de seguridad del Estado.

«Este vuelo reafirma el compromiso del Gobierno venezolano de garantizar el retorno digno y seguro de quienes decidieron volver a su tierra natal», agregó el mensaje.

En lo que va del año, el Gobierno ha facilitado el retorno de 9.889 venezolanos, a quienes les ha brindado «acompañamiento social, oportunidades de reinserción en el país y apoyo logístico».

«Este programa refleja la política humanista del Estado venezolano, que prioriza la protección de sus ciudadanos en cualquier circunstancia», puntualizó el organismo.

A finales de julio, la administración de Nicolás Maduro denunció como secuestro la retención de 33 menores de edad por parte de autoridades en EEUU, tras señalar que dicha acción constituye una muestra de la política de ataque de Washington contra Caracas.

El 18 de julio, los 252 migrantes presos en El Salvador, enviados por EEUU a ese país centroamericano al deportarlos, fueron liberados mediante un acuerdo de intercambio de prisioneros con el Gobierno de Donald Trump.

De acuerdo con Washington, Caracas liberó a diez ciudadanos estadounidenses que se encontraban detenidos en la nación caribeña.

Además, Caracas informó sobre la liberación de un grupo de venezolanos que se encontraban detenidos en el país por «la comisión de delitos comunes y contra el orden constitucional, previstos y sancionados en el ordenamiento jurídico nacional».

Trump invocó en marzo la Ley de Enemigos Extranjeros de 1798 para expulsar a cientos de venezolanos mayores de 14 años, arguyendo que integraban la banda delictiva Tren de Aragua o que carecían de pasaporte estadounidense o permiso de residencia permanente en esa nación norteamericana. (Sputnik)