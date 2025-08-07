Arqueólogos japoneses hallan 248 geoglifos nuevos en Líneas de Nasca en sur de Perú

Lima, 7 ago (Sputnik).- Un total de 248 geoglifos nuevos fueron hallados por arqueólogos de la universidad japonesa de Yamagata en la zona de las Líneas de Nasca, ubicada en el departamento peruano de Ica (sur), que incluyen figuras humanas, animales y patrones geométricos, entre otros.

«Se investigaron sistemáticamente caminos conocidos por contener geoglifos. Estos incluyen 41 que representan figuras humanas, 31 escenas de decapitación, 21 llamas (camélidos andinos), 66 de otros animales, 1 motivo de alfiler, 81 patrones geométricos y 7 de otros tipos», explicó Masato Sakai, vicedirector del Instituto Nasca de la Universidad de Yamagata, en declaraciones a la agencia estatal Andina.

Según Yamagata, los geoglifos fueron descubiertos a través de estudios de campo con ayuda de inteligencia artificial.

El investigador japonés reveló los hallazgos durante una ponencia en el pabellón Perú de la Expo 2025 Osaka-Kansai, un evento global que tiene lugar en Japón en torno a temas como la tecnología, la cultura y la sostenibilidad.

Yamagata señaló la posibilidad de que los geoglifos hayan sido realizados por los miembros de la cultura Nasca para transmitir mensajes o contar historias.

Con estos hallazgos, el número total de geoglifos en la zona arqueológica de las Líneas de Nasca se eleva a 893.

La cultura Nasca fue una civilización prehispánica que existió en la costa sur de Perú, entre los siglos I y VII después de Cristo. (Sputnik)