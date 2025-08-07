Ataques aéreos israelíes dejan seis muertos y 10 heridos en este de Líbano

Beirut, 7 ago (Xinhua) — Seis personas murieron y diez resultaron heridas hoy jueves en dos ataques aéreos israelíes perpetrados en el este de Líbano, indicaron fuentes libanesas oficiales.

El Centro de Operaciones de Emergencia de Salud Pública, afiliado al Ministerio de Salud Pública, indicó en un comunicado que un ataque aéreo israelí contra la carretera de Masnaa causó de forma preliminar cinco muertos y diez lesionados, mientras que otro contra la localidad de Kfardan, en el distrito de Baalbek, dejó un muerto.

Por otra parte, la oficial Agencia Nacional de Noticias de Líbano informó que el gabinete libanés aprobó hoy en una reunión los objetivos descritos en una propuesta estadounidense para el desarme de Hizbulá.

«Hemos acordado poner fin a la presencia armada en todo el territorio, incluyendo la de Hizbulá, y desplegar el ejército libanés en las zonas fronterizas», dijo después de la reunión el ministro de Información de Líbano, Paul Morcos.

Desde el 27 de noviembre de 2024, un acuerdo de cese al fuego preparado por Estados Unidos y Francia ha estado en vigor entre Hizbulá e Israel, lo que puso fin a los enfrentamientos desatados a raíz de la guerra en Gaza.

A pesar del acuerdo, el ejército israelí lanza a menudo ataques en Líbano, los cuales afirma que buscan eliminar «amenazas» por parte de Hezbulá.