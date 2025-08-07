Café panameño Geisha rompe récord mundial en subasta electrónica

Boquete, Panamá, 7 ago (Xinhua) — El café Geisha de Panamá registró hoy jueves un nuevo récord mundial en su precio, al alcanzar uno de los lotes del aromático los 30.204 dólares por kilogramo, en una subasta electrónica privada organizada por el certamen internacional «The Best of Panamá», informó la Asociación de Cafés Especiales de Panamá (SCAP, siglas en inglés).

La SCAP detalló en un comunicado que se trató del café Geisha Lavado de Hacienda La Esmeralda que vendió un lote de 20 kilogramos en 604.080 dólares, comprado por la empresa Julith Coffee de Dubai.

La empresa panameña Paterson obtuvo a su vez dos récords mundiales en la edición número 29 de la cata internacional «Best of Panama 2025».

La familia Peterson alcanzó el récord de 98 puntos en la categoría de café Geisha Lavado y otro mundial con 97 en Geishas Naturales, finca que obtuvo también el primer lugar en Varietales con 92 puntos, calificaciones sobre la base de 100 unidades.

La SCAP vendió 50 lotes (20 de Geishas Lavados, 20 de Geishas Natural y 10 de varietales) a un precio total de ventas de 2.861.200 dólares, con lo que superó su propia marca de 2024 cuando alcanzó 1.388.719 dólares.

De acuerdo con la SCAP, 30 de los 50 lotes subastados superaron los 1.000 dólares por kilogramo, un resultado sin precedentes que posiciona de manera indiscutible a Panamá como el país de los cafés más finos y costosos del mundo.

El presidente de la SCAP, Ricardo Koyner, explicó que se trató de una extensa jornada de 12 horas que calificó como «increíble», en la que los compradores internacionales reconocieron la calidad del café panameño.