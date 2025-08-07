Canadá no puede seguir dependiendo de EEUU, afirma primer ministro

Washington, 7 ago (Sputnik).- Canadá no puede seguir dependiendo de EEUU, dijo este jueves el primer ministro, Mark Carney, mientras continúa la disputa comercial entre Ottawa y Washington.

«Seguiremos trabajando con EEUU en las numerosas oportunidades mutuamente beneficiosas que compartimos en materia de comercio e inversión. Pero está claro que no podemos depender únicamente de lo que ha sido nuestra relación comercial más valiosa», dijo el primer ministro.

Carney se refirió a la disputa comercial con EEUU durante el discurso de apertura en una cumbre sobre grandes proyectos con los líderes métis de Canadá.

El primer ministro destacó que la cumbre se celebraba en un momento «decisivo» para Canadá, que se ha visto afectado por varias rondas de aranceles impuestos por la administración del presidente estadounidense, Donald Trump, quien busca redefinir sus relaciones comerciales con todos los países.

«En efecto, ahora (EEUU) está cobrando por el acceso a su economía (…) Por lo tanto, nos estamos centrando en fortalecer nuestra economía interna», añadió.

La semana pasada, Carney expresó su decepción por la decisión de Trump de aumentar del 25 al 35 por ciento los aranceles sobre los productos canadienses, lo que afectará gravemente a sectores de la economía de Canadá como la madera, el acero, el aluminio y los automóviles. (Sputnik)