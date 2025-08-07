China completa su primera prueba de alunizaje y despegue de módulo lunar tripulado

Huailai, Hebei, 7 ago (Xinhua) — China anunció hoy jueves que ha completado con éxito una prueba integral para el aterrizaje y despegue de su módulo de aterrizaje lunar tripulado en un sitio de pruebas en el distrito de Huailai, en la provincia norteña china de Hebei.

La prueba completada el miércoles, representa un paso clave en el desarrollo del programa de exploración lunar tripulada de China, y también es la primera vez que China realiza una prueba de aterrizaje y despegue extraterrestre de una nave espacial tripulada, según informó la Agencia de Vuelos Espaciales Tripulados de China (CMSA, siglas en inglés).

El módulo de aterrizaje lunar, llamado Lanyue, que significa «abrazar la Luna», consta de un módulo de aterrizaje y un módulo de propulsión. Es una nave espacial recientemente desarrollada y diseñada para apoyar misiones tripuladas hacia y desde la Luna.

Se utilizará para transportar dos taikonautas entre la órbita lunar y la superficie lunar, y llevará un explorador lunar y cargas útiles científicas. Después del aterrizaje, el módulo de aterrizaje servirá como centro de soporte vital, centro de energía y centro de datos, ofreciendo asistencia y sirviendo como base para la estadía y las actividades de los taikonautas en la superficie de la Luna.

Al señalar que la prueba fue compleja con un ciclo largo y desafíos técnicos, la CMSA destacó que el éxito representa un gran avance en la investigación y el desarrollo en términos del programa de exploración lunar tripulada de China.

El centro de pruebas es el mayor de Asia para ensayar aterrizajes en cuerpos extraterrestres. Puede simular la gravedad y el terreno de la Luna.

Wang Xiaolei, miembro del personal de la Academia de Tecnología Espacial de China, dijo que el sitio atestiguó la primera prueba de flotación y elusión de obstáculos de la primera sonda china en Marte.

«En comparación con el módulo de aterrizaje en Marte, la característica más distintiva del módulo de aterrizaje lunar es su capacidad para transportar astronautas, por lo que el núcleo del diseño es garantizar la seguridad incondicional de los mismos», explicó Wang. «Todas las pruebas que realizamos tuvieron como objetivo garantizar que los astronautas aterricen en la Luna y regresen a la Tierra a salvo».

Wang señaló que el módulo de aterrizaje lunar tripulado es mucho más grande y pesado que el no tripulado, y que la tarea de aterrizaje será más difícil. Además, el número y la frecuencia de las pruebas previas a la misión del módulo de aterrizaje lunar también son mayores que los de los módulos de aterrizaje no tripulados.

En la actualidad, el módulo de aterrizaje lunar Lanyue se encuentra todavía en fase de prototipo y entrará en la fase final de desarrollo del producto sólo hasta que se hayan completado todas las pruebas, indicó Wang.

China planea que sus astronautas desciendan en la superficie lunar antes de 2030, con el fin de realizar exploraciones científicas. Su misión de alunizaje tripulado avanza a buen ritmo. Se han completado varios experimentos con el cohete portador y la nave espacial tripulada.