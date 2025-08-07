China da bienvenida a entendimiento entre Camboya y Tailandia

Beijing, 7 ago (Xinhua) — China da la bienvenida al entendimiento alcanzado entre Camboya y Tailandia sobre los arreglos de implementación, el mecanismo de supervisión y los asuntos de seguimiento del alto el fuego, dijo hoy jueves un portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino.

El portavoz hizo las declaraciones en respuesta a una pregunta de los medios de comunicación después de la celebración en Malasia de la Reunión Extraordinaria del Comité General de Fronteras (CGF) entre Camboya y Tailandia.

En virtud del entendimiento alcanzado entre los líderes de Camboya y Tailandia en Kuala Lumpur el 28 de julio, los dos países tuvieron una reunión extraordinaria del CGF y alcanzaron un entendimiento sobre los acuerdos de implementación, el mecanismo de supervisión y asuntos de seguimiento del alto el fuego, sentando las bases para lograr un alto el fuego efectivo y consolidar una paz duradera entre ambas partes, señaló el portavoz. «China da la bienvenida a ello», añadió.

La situación a lo largo de la frontera entre Camboya y Tailandia sigue mejorando, dijo el portavoz, y comentó que esto demuestra plenamente que el diálogo y la consulta son la forma correcta de resolver las disputas.

«China mantiene una postura justa y equitativa, apoya a Camboya y Tailandia en el fortalecimiento de la comunicación y la solución adecuada de las diferencias, apoya el impulso de la solución política mediante la Vía ASEAN y está dispuesta a seguir desempeñando un papel constructivo en pro de la solución pacífica de las disputas fronterizas entre Camboya y Tailandia», declaró el portavoz.