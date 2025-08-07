China despliega su submarino nuclear más fuertemente armado

Pekín, 7 Ago (Sputnik).- Con motivo del 98.º aniversario de la fundación del Ejército Popular de Liberación, la cadena estatal china CCTV emitió un documental que mostró por primera vez varios de los compartimientos interiores del submarino nuclear con misiles balísticos Tipo 094, recogen este martes medios locales.

La grabación incluyó nítidas escenas de la cabina y las salas de mapas, comunicaciones y mando. Debido al alto nivel de confidencialidad que rodea a este tipo de embarcaciones, especialmente en lo que respecta a sus espacios internos, la apertura exhibida en esta ocasión resulta verdaderamente inusual.

También se mostró al submarino en movimiento, así como la declaración simbólica de un tripulante que afirmó estar dispuesto a lanzar misiles nucleares «sin dudarlo» si recibía la orden. El portal Global Defense News indicó que se trata del primer caso documentado en el que China reconoce públicamente el despliegue operativo de un submarino nuclear Tipo 094.

Aunque las autoridades chinas no dieron a conocer ni el número de casco ni los detalles de la misión o el tipo de armamento, se presume que el submarino zarpó desde la base naval de Longpo, una instalación subterránea fortificada en la provincia insular de Hainan, que apoya las operaciones de la flota nuclear submarina del gigante asiático.

¿Un nuevo submarino se avecina?

Por su parte, medios chinos comentaron que esta exhibición ha dado lugar a especulaciones acerca de si el nuevo submarino nuclear Tipo 096 ya está en servicio. Explicaron que según las costumbres del desarrollo de armamento, la presentación pública de un aparato indica que una versión más avanzada está en camino. Por ello, la revelación del Tipo 094 podría ser una manera de sugerir que Pekín posee ya una aún más poderosa capacidad submarina.

Según la Federación de Científicos Estadounidenses, China dispone de más de 370 unidades navales de combate, lo que la posiciona como la mayor flota del mundo por cantidad de cascos. Este arsenal incluye seis submarinos nucleares Tipo 094, cada uno con la capacidad de portar 12 misiles balísticos nucleares.

Por otro lado, una evaluación del Pentágono sugiere que, como parte del rápido fortalecimiento de las fuerzas nucleares que ha impulsado el presidente chino, Xi Jinping, se espera que el submarino Tipo 096 entre en servicio a finales de la presente década o principios de la siguiente. Esa nave podrá transportar hasta 24 misiles balísticos, lo que lo convertiría en uno de los más fuertemente armados del mundo. (Sputnik)