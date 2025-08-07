Costa Rica registra en julio su nivel de deflación más bajo de 2025

San José, 7 ago (ElPaís.cr). – La economía costarricense cerró julio con una deflación de -0,61 por ciento, la más baja registrada en lo que va de 2025, según datos del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC).

El Índice de Precios al Consumidor (IPC), que sirve como referencia para medir la inflación en el país, registró en julio una variación mensual de -0,52 %, alcanzando una variación acumulada de -1,34 % en el periodo de enero a julio. El nivel del índice general se situó en 108,906 puntos, por debajo de los 109,469 reportados en junio.

Las divisiones que más influyeron en la baja mensual fueron Alimentos y bebidas no alcohólicas y Recreación, deporte y cultura. En total, el 47 % de los 289 bienes y servicios que integran el IPC bajaron de precio, el 34 % aumentaron y el 19 % no presentaron variaciones.

Entre los productos que más contribuyeron a la reducción del índice destacan los paquetes turísticos al extranjero, los boletos aéreos y la papaya. En contraste, la cebolla, la sandía y los pañales desechables se ubicaron entre los artículos que más empujaron al alza.

De las trece divisiones que conforman el IPC, siete registraron disminuciones en sus precios, lo que evidencia un comportamiento generalizado de baja en diversos sectores de consumo.

El Coordinador de la Unidad de Índices de Precios del INEC, Nelson Castillo Mendoza, presentó el resumen de resultados del IPC de julio 2025.

Según analistas, este comportamiento responde tanto a factores estacionales como a ajustes en sectores clave, y abre el debate sobre cómo la deflación puede incidir en el consumo y el crecimiento económico del país en la segunda mitad del año.