Washington, 7 ago (Sputnik).- EEUU está actualmente en diálogo con países asiáticos para reemplazar el suministro de energía de parte de Rusia, dijo este jueves el secretario de Energía de la nación norteamericana, Chris Wright, quien añadió que India está en las primeras etapas de esas conversaciones.

«EEUU está reemplazando ambos suministros a Europa (petróleo y gas natural) en lugar de Rusia. Estamos tratando los mismos temas con los países asiáticos. India está iniciando estos diálogos», dijo el funcionario a Fox Business.

Wright añadió que en el futuro EEUU será la «fuente dominante» de energía para todos sus aliados. (Sputnik)