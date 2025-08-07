El Gobierno del Líbano acepta la propuesta de EEUU sobre el desarme de Hizbulá

Beirut, 7 ago (Sputnik).- El Gobierno del Líbano aceptó las condiciones del acuerdo propuesto por Estados Unidos, que incluye el desarme del movimiento chií libanés Hizbulá, declaró el ministro de Información, Paul Morcos.

«El Gabinete de ministros aprobó los párrafos indicados en la propuesta de EEUU», dijo Morcos a la prensa.

Según el ministro de Información, las condiciones principales del acuerdo incluyen la eliminación gradual de la presencia de grupos armados, entre ellos Hizbulá, y el apoyo al Ejército libanés y su despliegue en el sur del país.

Los medios reportaron con anterioridad que EEUU presentó un borrador de propuesta destinado a poner fin a las hostilidades entre Israel e Hizbulá, pidiendo el cese inmediato de todos los ataques israelíes y el eventual desarme del grupo.

El plan establece los pasos más detallados hasta la fecha para desarmar a Hizbulá, que ha rechazado los crecientes llamamientos al desarme desde la guerra del año pasado con Israel.

La propuesta estadounidense busca consolidar la tregua entre el Líbano e Israel, negociada en noviembre, en cuatro fases.

En la fase 1, Beirut debe comprometerse al desarme total para el 31 de diciembre de 2025, mientras que Israel detendrá las operaciones militares.

La fase 2 exige que el Líbano comience a implementar el desarme y apruebe un plan de despliegue militar en un plazo de 60 días. A su vez, Israel retirará tropas y liberará prisioneros.

Durante la fase 3, en un plazo de 90 días, Israel abandonará las últimas posiciones clave, y se asegurarán los fondos para iniciar la retirada de escombros en el Líbano y la rehabilitación de la infraestructura en preparación para la reconstrucción.

En la fase 4, en un plazo de 120 días, se deberá desmantelar el armamento pesado restante de Hizbulá, incluyendo misiles y drones, mientras que EEUU, Arabia Saudí, Francia, Catar y otros Estados organizarán una conferencia económica para apoyar reconstrucción del Líbano. (Sputnik)