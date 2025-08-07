Inflación en México desacelera al 3,51 % en julio, su nivel más bajo desde 2020

Ciudad de México, 7 jul (Sputnik).- La inflación en México desaceleró durante julio al 3,51 por ciento, su tercer mes consecutivo en descenso a tasa anual y su menor nivel desde diciembre del 2020, colocada dentro de la meta de las autoridades financieras, según el informe mensual publicado este jueves por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

«En julio de 2025, el INPC (índice nacional de precios al consumidor) aumentó 0,27 por ciento respecto al mes anterior. Con este resultado, la inflación general anual se ubicó en 3,51 por ciento», indica el reporte del organismo estatal autónomo.

En el mismo mes del año pasado, la inflación mensual fue del 1,05 por ciento y la anual del 5,57 por ciento.

Con esta desaceleración, el índice de precios al consumidor regresa a la inflación a la meta del banco central y las autoridades financieras, que es del tres por ciento (+/- uno por ciento).

Por su parte, el índice de precios subyacente, que excluye bienes y servicios con precios más volátiles según las estaciones del año o que no responden a condiciones de mercado, se incrementó un 0,31 por ciento a tasa mensual.

El descenso fue impulsado por la reducción de los precios de los productos agropecuarios durante la estación del verano boreal.

«A su interior, los precios de las mercancías subieron 0,22 por ciento y los de servicios, 0,39 por ciento», detalla el informe.

Ante la desaceleración de la inflación, el banco central mexicano recortó el mes pasado su tasa de interés de referencia en 50 puntos base, es decir medio punto porcentual, a un ocho por ciento anual, y en su decisión programada para la tarde de este jueves la Junta de Gobierno podría recortar nuevamente el costo del dinero.

Sin embargo, la expectativa en los mercados financieros es que el nuevo recorte sea de 25 puntos base, es decir un cuarto de punto porcentual, al 7,75 por ciento.

El indicador oficial mide el cambio promedio en los precios de los productos de una canasta de bienes y servicios representativa del consumo de los hogares del país. (Sputnik)