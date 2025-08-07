Israel amenaza a Reino Unido con socavar su seguridad nacional

Tel Aviv, 8 Ago (Sputnik).- Israel estaría considerando retirar la cooperación en defensa y seguridad que tiene con el Reino Unido si el Gobierno del primer ministro Keir Starmer opta por reconocer el Estado palestino, reporta The Times, que cita a fuentes diplomáticas de Tel Aviv.

Un funcionario sostuvo que tanto el Reino Unido como otros países que estén considerando el reconocimiento diplomático de Palestina tendrían que «considerar cuidadosamente» las consecuencias que podría entrañar la decisión.

«Londres debe ser cauteloso porque Bibi [Benjamín Netanyahu] y sus ministros también tienen cartas que podrían jugar. Israel valora su alianza con el Reino Unido, pero las decisiones recientes lo someten a presión y el Reino Unido tiene mucho que perder si el Gobierno israelí decide tomar medidas en respuesta», advirtió otra fuente diplomática.

¿Enfrentamiento?

El pasado 29 de julio, Starmer anunció su voluntad de reconocer al Estado palestino ante la Asamblea General de la ONU si la gestión de Netanyahu no decretaba un alto al fuego en Gaza.

Del mismo modo, el ‘premier’ británico abogó por un compromiso de Tel Aviv con una «paz sostenible a largo plazo, reactivar el proceso de la solución de dos Estados», garantizar el ingreso de ayuda y dejar «claro que no habrá anexiones en Cisjordania».

Netanyahu reaccionó airadamente a la decisión de Londres y acusó al país europeo de mantener una actitud de «conciliación» con «los terroristas yihadistas». Arremetió asimismo contra su homólogo, al que sindicó de «premiar» a Hamás y de contribuir a sentar las bases para la conformación de un «Estado yihadista».

Además de criticar duramente a Starmer, Netanyahu ha dado pasos que no van en la dirección exigida por Londres. Este 7 de agosto, afirmó que su país planea tomar el control de toda la Franja de Gaza.

«Tenemos la intención, con el fin de garantizar nuestra seguridad, de eliminar a Hamás de allí, permitir que la población se libere de Gaza y pasarla a un gobierno civil, que no sea Hamás ni nadie que defienda la destrucción de Israel», dijo en una entrevista con Fox News.

Entre tanto, la legación diplomática israelí en Londres adelantó que cualquier reconocimiento de Palestina como Estado fungiría como una recompensa a Hamás, pero el portavoz declinó ofrecer más detalles sobre los nexos de inteligencia hasta que no llegue el mes de septiembre.

«Esta medida contraproducente ciertamente no contribuirá a profundizar las relaciones mutuamente beneficiosas entre Israel y quienes promueven esta agenda de mala fe», aseveró un funcionario de la Embajada.

Por su lado, un portavoz del Gobierno británico mantuvo el hermetismo y dijo que no haría «comentarios sobre especulaciones anónimas acerca de asuntos de inteligencia».

Alta implicación mutua

Expertos consultados por The Times coincidieron en señalar que el fin de la cooperación de Israel con el Reino Unido traerá implicaciones económicas y en materia de seguridad para los dos países.

De acuerdo con sus reportes, la inteligencia israelí ha aportado información clave a las agencias de espionaje británicas sobre supuestas amenazas apoyadas por Irán contra el Reino Unido. Se cita asimismo que Londres ha empleado drones israelíes para labores de vigilancia en Afganistán e Irak, y se ha atribuido a los israelíes el salvamento de soldados británicos que participaron en las guerras libradas en esos dos países.

Un eventual quiebre entre Londres y Tel Aviv también estremecerá al sector defensa. Israel le vende armas, ‘software’ y piezas a compañías británicas, y sus empresas especializadas representan una parte significativa de los vínculos comerciales entre los dos países, que ascienden a 6.000 millones de libras (8.069 millones de dólares) y generan unos 38.000 puestos de trabajo.

Del lado israelí, el fin de la cooperación también dejaría estela. Además de impactos económicos, imposibilitaría que aviones británicos sobrevuelen Gaza y privaría a las Fuerzas de Defensa de Israel del acceso a activos británicos desplegados en Oriente Próximo, así como de repuestos para sus aviones F-35. (Sputnik)