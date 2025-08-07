La India no sacrificará los intereses de sus agricultores en beneficio de EEUU, dice Modi

Nueva Delhi, 7 ago (Sputnik).- El primer ministro indio, Narendra Modi, dejó claro que su gobierno no piensa sacrificar los intereses nacionales en beneficio de Estados Unidos que acaba de subir al 50% los aranceles para el país asiático.

«Para nosotros, el interés de nuestros agricultores es la máxima prioridad. La India jamás comprometerá los intereses de agricultores, pescadores y productores lecheros. Sé que tendremos que pagar un alto precio por ello, y estoy preparado. La India está preparada para ello», afirmó Modi durante un acto público este jueves.

El primer ministro hizo esta declaración al día siguiente de que el mandatario estadounidense anunció un arancel adicional del 25% para la India por realizar importaciones directas o indirectas del petróleo desde Rusia.

La nueva tasa, que se haría efectiva el 27 de agosto, se suma a otra, idéntica, vigente a partir del día 7, de modo que los productos indios se gravarían con un impuesto del 50% en EEUU.

El comercio entre la India y EEUU ronda los 191.000 millones de dólares, pero Modi y Trump marcaron en febrero pasado el objetivo de elevarlo a 500.000 millones para el año 2030 y firmar a tales efectos un acuerdo comercial en los próximos meses. (Sputnik)