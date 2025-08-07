Netanyahu afirma que Israel “no anexará Gaza”, sino que habrá un gobierno «de transición”

Tel Aviv, 7 ago (Sputnik).- El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, declaró al medio indio en inglés CNN-News18 este jueves que no “anexionará Gaza” y que gobernará el territorio un organismo transitorio que no especificó.

“No tenemos intención de anexionar Gaza ni de imponer un régimen militar a largo plazo”, declaró Netanyahu.

En cambio, describió un plan de posguerra que incluye la creación de un perímetro de seguridad dentro de la Franja, el cual describió como esencial para prevenir futuras amenazas a Israel. El control de Gaza, según afirmó, se entregaría a una nueva autoridad una vez que se restableciera la estabilidad.

Reiteró los objetivos clave de Israel: el desmantelamiento completo de Hamás y el retorno incondicional de todos los rehenes restantes.

El mandatario israelí también afirmó que el conflicto podría terminar rápidamente si Hamás depusiera las armas y liberara a los rehenes.

La entrevista se produjo poco después de que Netanyahu se reuniera con el embajador de India en Israel, J.P. Singh, para abordar el fortalecimiento de las relaciones bilaterales entre ambas naciones, especialmente en los sectores de defensa y económico.

Está previsto que el gabinete de seguridad israelí se reúna este jueves para debatir si avanzarán en la ocupación militar a gran escala de la Franja de Gaza, una medida que ha suscitado la preocupación de altos mandos militares y de las familias de los rehenes que aún se encuentran en poder de Hamás.

Aunque las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) ya controlan amplias zonas de Gaza tras meses de operaciones terrestres, la siguiente fase propuesta implicaría una presencia militar más profunda y prolongada en toda la Franja.

Funcionarios de defensa, en declaraciones anónimas a The New York Times, afirmaron que el Ejército no está en condiciones de llevar a cabo tal misión, alegando el agotamiento de las tropas y la presión sobre las fuerzas de reserva. (Sputnik)