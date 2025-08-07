ONU saluda posible reunión entre Trump y Putin para alcanzar la paz en Ucrania

ONU, 7 ago (Sputnik).- La Organización de las Naciones Unidas (ONU) saludó este jueves la posible reunión entre el presidente ruso, Vladímir Putin, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

«Tendremos que ver qué sucede. Pero, claramente, acogemos con satisfacción todos los esfuerzos destinados a lograr la paz en Ucrania, en consonancia con la Carta de las Naciones Unidas, el derecho internacional y las resoluciones de la Asamblea General y el Consejo de Seguridad», dijo el portavoz del organismo, Farhan Haq.

El miércoles, Trump mencionó que hay muchas posibilidades de que pronto se reúna con Putin y con el presidente ucraniano, Vladímir Zelenski.

Más temprano este jueves, el asesor presidencial ruso Yuri Ushakov informó que los presidentes de Rusia y de EEUU celebrarán una cumbre en los próximos días, probablemente la próxima semana.

El miércoles, Putin recibió en el Kremlin al enviado especial presidencial estadounidense Steve Witkoff.

Trump calificó la reunión de «muy productiva», destacando que durante el encuentro «se lograron grandes avances» en el camino hacia un alto al fuego en Ucrania.

El secretario de Estado de EEUU, Marco Rubio, afirmó que tras la última reunión de Putin y Witkoff, Washington tiene una idea de las condiciones que va a presentar Moscú para un cese al fuego con Ucrania.

Rusia y EEUU rompieron el hielo el 12 de febrero pasado con una conversación telefónica entre los presidentes de las dos potencias, la primera tras el regreso de Trump a la Presidencia estadounidense. (Sputnik)