Presidenta de México reafirma rechazo a redadas contra migrantes en EEUU

Ciudad de México, 7 ago (Sputnik).- La presidenta de México, Claudia Sheinbaum, dijo este jueves que continuarán ofreciendo protección a sus connacionales en EEUU, al ratificar su rechazo a las redadas contra migrantes en el país vecino, como la realizada la víspera en la ciudad de Los Ángeles, California (suroeste).

«Nosotros no estamos de acuerdo con las redadas y vamos a proteger y ayudar a nuestros paisanos y paisanas, de todas las formas posibles», dijo la jefa de Estado en conferencia de prensa.

Al menos 16 migrantes fueron detenidos el miércoles en una redada contra migrantes bautizada «Caballo de Troya», implementada en Los Ángeles por la agencia estadounidense de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, en inglés), a pesar de que una corte federal ordenó el mes pasado cesar los arrestos masivos.

«Dentro del marco de nuestras leyes, de la relación diplomática, con el apoyo que se les pueda dar allá desde los consulados, vamos a seguir protegiendo a nuestros hermanos», añadió Sheinbaum.

Por su parte, la cancillería mexicana anunció que atiende a connacionales detenidos en este operativo realizado en una céntrica plaza comercial de la calle Wilshire de Los Ángeles.

Carlos González Gutiérrez, el cónsul de México en esa ciudad estadounidense, donde viven más de 1,2 millones de personas de origen mexicano, denunció el operativo antimigrantes.

«Personal del consulado de México en Los Ángeles se encuentra en el centro de detención ICE para brindar asistencia consular a posibles personas mexicanas detenidas», anunció el cónsul.

México recibió a casi 76.000 connacionales deportados de EEUU desde la asunción del presidente estadounidense, Donald Trump, informó el viernes la secretaria de Gobernación (Interior), Rosa Icela Rodríguez.

Autoridades mexicanas también brindaron atención jurídica,

sanitaria, asesoramiento contra la violencia de género, entregaron más de 9.000 actas de nacimiento y realizaron más de 50.000 afiliaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social por razones humanitarias, entre otros beneficios sociales.

El Gobierno estima que las remesas enviadas por la población mexicana que trabaja en EEUU por casi 65.000 millones de dólares anuales representan un 4 por ciento del producto interno bruto de la economía mexicana.

Sin embargo, en mayo pasado, esas transferencias se redujeron casi cinco por ciento, en el marco de las políticas contra migrantes que promueve Trump. (Sputnik)