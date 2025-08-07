Presidenta del COI destaca amistad y alegría en ceremonia inaugural de Juegos Mundiales

Chengdu, 7 ago (Xinhua) — La presidenta del Comité Olímpico Internacional (COI), Kirsty Coventry, alentó a los participantes a apreciar la amistad, celebrar la diversidad y disfrutar el momento al emitir un videomensaje en la ceremonia de inauguración de los Juegos Mundiales 2025 en Chengdu, y dio la bienvenida a cerca de 4.000 atletas de todo el mundo.

Al dirigirse a atletas, funcionarios y aficionados reunidos en la ciudad del suroeste de China, Coventry destacó cómo los atletas representan el poder unificador del deporte a través de culturas y fronteras y expresó su deseo de estar presente con ellos esta noche.

Coventry, siete veces medallista olímpica y una de las atletas olímpicas más exitosas de África, se convirtió en presidenta del COI en 2025. Sus declaraciones subrayaron el compromiso del movimiento olímpico con la inclusión, la alegría y la excelencia en el deporte.

«Para celebrar su dedicación, pasión y búsqueda de la excelencia», dijo. «Pero nunca olviden que el deporte también tiene que ver con la alegría, así que procuren disfrutar su momento».

Coventry elogió a los anfitriones por su «profesionalismo y hospitalidad como siempre, su organización impecable y su legendaria eficiencia china», y agradeció al Comité Olímpico Chino, a las autoridades nacionales y locales y a los habitantes de Chengdu por su enérgico apoyo.

«A las personas de Chengdu y a los voluntarios, recuerden disfrutar el momento y estar orgullosos de todo lo que están haciendo para apoyar estos Juegos», añadió.

Los Juegos Mundiales, que se celebran cada cuatro años, incluyen una amplia variedad de deportes no olímpicos. La edición de este año en Chengdu reúne a 6.679 atletas y funcionarios de 116 países y regiones, convirtiéndolo en el encuentro más grande y diverso en la historia del evento.

Coventry elogió a la Asociación Internacional de Juegos Mundiales (IWGA, siglas en inglés) por promover «una plataforma deportiva centrada en los atletas» y por contribuir al movimiento olímpico más amplio.

«A todos los atletas», concluyó, «den lo mejor de sí, disfruten el momento y hagan de estos Juegos una experiencia memorable y exitosa, para ustedes, para los aficionados y para los organizadores».