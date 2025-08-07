Presidente de Brasil conversa con primer ministro de India sobre aranceles impuestos por EEUU

Brasilia, 7 ago (Xinhua) — El presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva, mantuvo hoy jueves una conversación telefónica con el primer ministro de India, Narendra Modi, sobre el escenario económico internacional y la imposición de aranceles unilaterales por parte de Estados Unidos.

«Hoy llamé al primer ministro indio, Narendra Modi. En la conversación, que duró aproximadamente una hora, repasamos los importantes resultados de su visita de Estado a Brasil el 8 de julio», señaló el mandatario brasileño en su cuenta de X.

Brasil e India son dos de los países más afectados por los aranceles impuestos por el Gobierno de Donald Trump, algunos de los productos de estos países fueron agravados hasta con el 50 por ciento de impuesto para entrar en el mercado estadounidense.

En este contexto, Lula da Silva detalló que «analizamos el panorama económico internacional y la imposición de aranceles unilaterales. Reafirmamos la importancia de defender el multilateralismo y la necesidad de abordar los desafíos de la situación actual, además de explorar posibilidades para una mayor integración entre ambos países».

El mandatario confirmó además que realizará una visita de Estado a India a principios de 2026, posterior al viaje que el vicepresidente brasileño Geraldo Alckmin hará a ese país en octubre próximo con motivo de la reunión del Mecanismo de Monitoreo de Comercio entre ambas naciones.

Lula da Silva afirmó que el objetivo económico entre ambos países es aumentar el comercio bilateral.

«Reiteramos nuestro objetivo de aumentar el comercio bilateral a más de 20.000 millones de dólares hasta 2030. Para ello, acordamos ampliar el alcance del acuerdo entre el Mercosur e India», explicó.

Lula da Silva se refirió además a los alcances logrados durante la Cumbre del BRICS efectuada en julio último en Brasil.

«Hablamos también sobre los éxitos de la Cumbre del BRICS en Brasil y el trabajo conjunto hacia la transición de la próxima presidencia del bloque, que estará a cargo de India», detalló.