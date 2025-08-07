Putin comparte con Ramaphosa los resultados de su conversación con Witkoff

Moscú, 7 ago (Sputnik).- El presidente ruso, Vladímir Putin, compartió en una conversación telefónica con su homólogo sudafricano, Cyril Ramaphosa, los resultados de su último encuentro con el enviado especial del presidente estadounidense, Steve Witkoff, informa el Kremlin en su canal de Telegram.

«Vladímir Putin mantuvo una conversación telefónica con el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa. Vladímir Putin compartió los principales resultados de la conversación mantenida ayer (miércoles) en Moscú con el enviado especial del presidente de Estados Unidos, Steve Witkoff», indica la publicación.

A su vez, Ramaphosa agradeció al mandatario ruso la información proporcionada.

Putin también valoró positivamente la iniciativa pacífica de los Estados africanos, incluida Sudáfrica, para resolver el conflicto ucraniano.

Además, los líderes debatieron el futuro desarrollo de la asociación estratégica global entre Rusia y Sudáfrica y se comprometieron a mantener los contactos.

La víspera, Putin recibió en el Kremlin al enviado especial presidencial estadounidense Steve Witkoff.

El presidente estadounidense, Donald Trump, calificó la reunión de «muy productiva», destacando que durante el encuentro «se lograron grandes avances» en el camino hacia un alto el fuego en Ucrania. (Sputnik)