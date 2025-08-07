Putin y Trump planean reunión para próximos días

Moscú, 7 Ago (Sputnik).- Tanto Rusia como Estados Unidos han mostrado interés en las negociaciones, declaró este jueves el presidente ruso, Vladímir Putin.

«Hubo interés por ambas partes. Lo de que cuál de los lados dijo qué palabra primero ya no tiene importancia», afirmó al responder sobre quién propuso inicialmente el encuentro.

¿Dónde podría celebrarse la reunión entre Putin y Trump?

Como uno de los lugares potenciales del encuentro, el líder ruso mencionó los Emiratos Árabes Unidos, con cuyo presidente se reunió hoy en el Kremlin.

«Tenemos muchos amigos dispuestos a ayudarnos a organizar eventos de este tipo. Uno de ellos es el presidente de los Emiratos Árabes Unidos. Creo que lo decidiremos, pero esto sería uno de los lugares adecuados, perfectamente adecuados», señaló.

Posibilidad de encuentro con Zelenski

Al ser preguntado sobre un posible encuentro con Vladímir Zelenski, Putin subrayó la necesidad de cumplir una serie de condiciones previas. «Ya lo he dicho en múltiples ocasiones: no tengo ninguna objeción en principio, es posible. Pero para eso deben crearse ciertas condiciones. Y lamentablemente, todavía estamos lejos de la creación de esos requisitos«, explicó.