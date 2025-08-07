Moscú, 7 Ago (Sputnik).- Las Fuerzas Armadas rusas han destruido un importante nudo ferroviario en la provincia de Dnepropetrovsk como parte de la operación militar especial en Ucrania. Así lo comunicó este jueves el Ministerio de Defensa ruso.

Según el informe del ministerio, este nodo servía para transportar armas y equipo militar de las Fuerzas Armadas de Ucrania al Donbass.

Además, como resultado de las acciones coordinadas de la aviación táctica operativa, los drones de combate, las fuerzas de misiles y la artillería, se han destruido los centros de control y los lugares de almacenamiento de drones ucranianos de largo alcance, así como los puntos de despliegue temporal de las formaciones ucranianas y los mercenarios extranjeros en 133 zonas.

Desde el inicio de la operación militar especial, las tropas rusas han destruido 664 aviones enemigos, 283 helicópteros, más de 75.000 drones, así como más de 24.000 tanques y vehículos blindados, además de decenas de miles de otros equipos militares. (Sputnik)