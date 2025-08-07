Sala IV ordena a Chaves responder al Frente Amplio sobre polémico nombramiento en Inder

San José, 7 ago (Elpaís.cr).– La Sala Constitucional de Costa Rica ordenó este jueves al presidente Rodrigo Chaves brindar una respuesta detallada al Partido Frente Amplio (FA) sobre el nombramiento de Juan Ignacio Rodríguez como presidente del Instituto de Desarrollo Rural (Inder), con supuestos vínculos con el narcotráfico.

El Frente Amplio alegó que la ley establece un plazo máximo de diez días hábiles para contestar este tipo de solicitudes de información pública, lo que no ocurrió.

La resolución se da a raíz de un recurso de amparo presentado por el diputado frenteamplista Antonio Ortega, quien solicitó explicaciones al mandatario sobre la designación de Rodríguez.

Según el legislador, Chaves respondió de manera escueta, lo que motivó la acción ante la Sala IV al considerar que se vulneraban sus derechos fundamentales y los de su fracción legislativa.

Los magistrados concluyeron que la respuesta incompleta y tardía del presidente violó el derecho de petición, de pronta respuesta y de acceso a la información pública, amparados en los artículos 27 y 30 de la Constitución Política y desarrollados por la Ley de Regulación del Derecho de Petición N.° 9097.

La sentencia, según Exp: 25-013387-0007-CO y Res. Nº 2025023971) cita expresamente el artículo 6 de dicha normativa, que obliga a la administración pública a acusar recibo de cualquier solicitud y responder en un plazo improrrogable de diez días hábiles, siempre que se cumplan los requisitos legales. Ese plazo, reiteraron los magistrados, tiene rango constitucional y su incumplimiento implica una lesión directa a derechos fundamentales.

El fallo también recuerda que, según el artículo 51 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, toda resolución que acoja un recurso de amparo debe condenar en abstracto a la indemnización de daños y perjuicios y al pago de las costas procesales, reservando su liquidación para la ejecución de la sentencia.

En este caso, la Sala IV determinó que la conducta omisiva y extemporánea de la Presidencia generó costos e inconvenientes que obligaron al recurrente a acudir al amparo para obtener una respuesta.

Juan Ignacio Rodríguez asumió la presidencia del Inder a inicios de 2025, pero renunció poco después ante una ola de críticas por sus presuntos vínculos con el narcotráfico.

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) lo relacionó con el caso Azteca, una operación que desarticuló una organización criminal dedicada al tráfico de drogas, enriquecimiento ilícito, legitimación de capitales y tráfico de influencias.

Según un expediente judicial, Rodríguez habría sostenido llamadas con líderes del grupo delictivo y figuraba como uno de los aparentes proveedores de droga de la estructura, lo que generó fuertes cuestionamientos a su nombramiento en un cargo de confianza.

Tras el fallo, el Frente Amplio reiteró su exigencia al Ejecutivo para que utilice los órganos de inteligencia del Estado en la verificación de antecedentes de las personas que se designan en puestos de alta responsabilidad en instituciones públicas.

La fracción considera que este tipo de controles previos evitaría que figuras con investigaciones pendientes o vínculos con estructuras criminales accedan a cargos estratégicos.

La determinación de la Sala IV reafirma que el Gobierno está obligado a rendir cuentas de manera puntual y oportuna sobre nombramientos que comprometen la integridad institucional, y que la omisión o tardanza en contestar vulnera derechos constitucionalmente protegidos.