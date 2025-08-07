Senado de Brasil aprueba exención de impuesto de renta para quienes ganan hasta dos salarios mínimos

Brasilia, 7 ago (Xinhua) — El Senado de Brasil aprobó hoy jueves un proyecto de ley que exime del pago del impuesto sobre la renta a los trabajadores que ganan hasta dos salarios mínimos, el equivalente a 3.036 reales (unos 556 dólares), con lo cual concluyó el trámite en el Congreso.

El texto será enviado para su aprobación presidencial y la exención se aplicaría a partir de mayo del año calendario 2025.

El proyecto fue aprobado después de casi 48 horas de obstrucción por parte de la oposición,

El proyecto fue presentado por el diputado José Guimaraes, líder del Gobierno en la Cámara de Diputados, y reemplazó una medida provisional cuya validez vencía el próximo lunes.

El relator del proyecto en el Senado, el líder del gobierno Jacques Wagner, del gobernante Partido de los Trabajadores (PT), celebró el resultado de la votación, que fue aprobada de forma simbólica sin manifestaciones en contra.

«Después, trabajaremos para aprobar la propuesta de extender la exención a quienes ganan hasta 5.000 reales (unos 915 dólares). Seguimos trabajando por una mayor justicia social y fiscal», explicó.

La propuesta de exención del impuesto de renta para quienes ganan hasta 5.000 reales está en trámite en la Cámara de Diputados, a la espera de votación en el pleno. Esta medida es una de las promesas de campaña del presidente Luiz Inácio Lula da Silva.