Ticos podrán portar su cédula digital desde setiembre

San José, 7 ago (Elpaís.cr).– A partir del próximo 9 de setiembre, los ciudadanos costarricenses podrán obtener su Identidad Digital Costarricense (IDC), un nuevo formato de documento que el Tribunal Supremo de Elecciones (TSE) lanzará como parte de su plan de modernización.

La IDC tendrá la misma validez legal que la cédula física, una vigencia de cuatro años y un costo de ₂₆₀₀ colones, con excepción de las personas adultas mayores, quienes estarán exoneradas del pago.

Sin embargo, el TSE aclaró que para las elecciones nacionales del 1º de febrero de 2026 únicamente se aceptará el formato físico para ejercer el voto.

Para solicitar la IDC, los interesados deberán contar con una cédula vigente, tener un dispositivo móvil y no mantener documentos pendientes de retiro. El trámite se realizará en una nueva sección del sitio web oficial www.tse.go.cr, disponible las 24 horas del día y los siete días de la semana, desde cualquier parte del mundo.

El proceso incluirá verificación biométrica, registro de un correo electrónico válido y el pago con tarjeta Visa o Mastercard.

Posteriormente, el ciudadano deberá descargar la aplicación IDC-Ciudadano desde PlayStore o AppStore para activar el documento digital, que estará protegido con código PIN y reconocimiento facial o huella dactilar.

El nuevo formato incorporará los datos biométricos que el TSE conserva desde el último trámite físico del solicitante. En caso de que una persona solicite su cédula por primera vez y desee la IDC, deberá gestionar primero el documento físico y luego tramitar el digital.

Según el TSE, entre las principales ventajas de la IDC están su portabilidad, la facilidad de llevarla en el teléfono móvil, la posibilidad de verificación nacional e internacional en el futuro y el uso de cifrado avanzado para evitar falsificación o adulteración.

Las instituciones públicas y privadas también se beneficiarán al reducir errores de digitalización, agilizar el acceso seguro a la información y mejorar la protección contra la suplantación de identidad.

Para ello, el TSE ha capacitado a entidades interesadas y puesto a disposición herramientas como el aplicativo Agente Verificador, que facilitará la validación del documento digital.

El tribunal subrayó que la cédula física seguirá emitiéndose de forma gratuita —salvo en casos de reposiciones que superen el límite anual— tanto en su sede central como en las 32 oficinas regionales del país.