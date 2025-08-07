Trump afirma que Putin no necesita reunirse con Zelensky antes de verlo

Washington, 7 ago (Xinhua) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el jueves que una reunión entre los líderes ruso y ucraniano no es condición para encontrarse con el presidente de Rusia, Vladimir Putin, en lo que sería su primera cita presencial en el segundo mandato de Trump.

Al ser preguntado por un periodista en la Casa Blanca el jueves por la tarde si Putin necesita reunirse con el presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, antes de reunirse con Trump, el presidente estadounidense respondió: «No, no lo necesita».

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, declaró poco antes de las declaraciones de Trump en el Despacho Oval que «los rusos expresaron su deseo de reunirse con el presidente Trump, y el presidente está abierto a esta reunión».

«Al presidente Trump le gustaría reunirse con los presidentes Putin y Zelensky porque quiere que esta brutal guerra termine», declaró, y añadió que la Casa Blanca está «trabajando en los detalles de estas posibles reuniones y que se proporcionarán detalles en el momento oportuno».

El Kremlin anunció el jueves que se había acordado en principio una reunión entre Trump y Putin, la cual se llevaría a cabo «en los próximos días».

Los planes para el encuentro presencial entre ambos líderes surgieron tras la reunión de trabajo de tres horas que Putin mantuvo con el enviado especial de Trump, Steve Witkoff, durante la visita de este último a Moscú el miércoles.

A su llegada al aeropuerto de Moscú, Witkoff fue recibido por el jefe de inversiones de Putin, Kirill Dmitriev.

El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, declaró el jueves que la parte estadounidense tuvo la iniciativa para que las conversaciones bilaterales de alto nivel tuvieran lugar.

Al informar a Trump sobre su viaje a Moscú, Witkoff afirmó que a Putin le gustaría reunirse, y Trump respondió que estaba abierto a un encuentro, pero que también querría que Putin se entrevistara con Zelenski para discutir un alto el fuego, según informaron los medios.

El viernes vence la fecha límite establecida por Trump para que Putin ponga fin al conflicto en Ucrania o se enfrente a nuevas y severas sanciones económicas. Sin embargo, Trump sugirió el jueves por la tarde que la fecha límite podría no ser tan firme como se había anunciado anteriormente.

«Veremos qué tiene que decir. Dependerá de él. Estoy muy decepcionado», dijo Trump a los periodistas en la Casa Blanca cuando se le preguntó si el plazo del viernes seguía vigente.