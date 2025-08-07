Trump-Netanyahu y sus quiméricas urgencias hacia una hecatombe nuclear.

La comunidad mundial está muy al corriente de los desmadres de este par de encausados.

Arrastrando sus corruptelas, crímenes de guerra, genocidio, racismo, malversaciones, satirismo, antinmigración y muchos etcéteras, están empeñados en sepultar sus pecados, donde sus respectivos asesores se aprestan, ingenian en distanciar, crear los necesarios entramados.

La ilegalidad de sanciones, castigos, falsas acusaciones, aranceles, intervencionismo electoral-político, persecución por visas, DDHH, clima, representan factores de relajación, con miles de elementos escogidos para trabajar internacionalmente.

Trump, utilizando Ucrania y la OTAN como punta de lanza contra Rusia, junto a Europa les salió el tiro por la culata, por cuanto su servilismo (Úrsula) los enterró en vida con $750 y $600 mil millones que obligadamente deben girar a los consorcios armamentísticos y financieros USA a futuro.

Netanyahu, emulando el holocausto nazi contra los palestinos, con la poderosa y globalizada financiación sionista, pretende apoderarse gradualmente de los despistados árabes, los cuales no han caído en cuenta que ese perplejo enfoque los acorrala en forma progresiva.

Tanto gringos como israelíes poseen sendas ojivas, las cuales utilizan como disuasivo, además de su portentoso poder económico, donde hemos visto como han avasallado a aliados y enemigos.

Ese poderío se ha demostrado hasta en los foros internacionales como la ONU-CIJ-CPI y otras cadenas, demostrando su cómplice parcialismo, cuando figurones como los enunciados tratan, potentes naciones, casi intocables.

Por lo tanto, tales particulares gentes, acorralados, acarician una criminal, confabulada y contundente acción al dar continuismo, echando más gasolina al polvorín.

Y una categórica solución y salida a sus problemas para este par de elemento, evitarán ser enjuiciados, ante un mundo supuestamente “civilizado”, al embestir y tener la excusa contra Irán, China, Corea del Norte, Rusia o cualquiera al recetar de inmediato variedad de cachiflines nucleares.

Y la situación trae su cola. Al lanzarse a esos países, y en consecuencia de inmediato hacia sus respectivos territorios, cuando veremos por ejemplo que Londres, Paris, New York, Berlín, Jerusalén y algunas de sus 900 bases sean eliminadas de un tajo.

La mano muerta, entrará en acción y esos dos pájaros de cuentas deben asumir sus esquizofrénicas irresponsables bravuconadas históricas.

(*) Juan Huezo Zúñiga, comentarista en Costa Rica.