Trump nombra a importante asesor económico para Junta de Reserva Federal

Nueva Yprk, 7 ago (Xinhua) — El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció hoy jueves que eligió a Stephen Miran, presidente del Consejo de Asesores Económicos, para ocupar la vacante recién abierta en la Junta de la Reserva Federal (Fed) hasta el 31 de enero de 2026.

Por otra parte, la administración Trump seguirá buscando un reemplazo permanente para la vacante dejada por la gobernadora de la Fed Adriana Kugler, cuya dimisión es efectiva a partir del 8 de agosto.

Miran es considerado uno de los asesores clave en el diseño de las políticas comerciales de Estados Unidos en el segundo período de Trump. Sirvió como asesor de política económica para el Departamento del Tesoro de Estados Unidos de 2020 a 2021.

La Junta de Gobernadores del Sistema de la Reserva Federal está diseñada para contar con siete miembros, quienes son nominados por el presidente de Estados Unidos y confirmados por el Senado.