Valor de exportaciones de Brasil crece 4,8 % en julio interanual

Río de Janeiro (Brasil), 7 ago (Sputnik).- Las exportaciones de Brasil crecieron casi un cinco por ciento en julio en comparación con el mismo mes del año pasado si se tiene en cuenta el valor de los productos vendidos, según datos divulgados este jueves por el Ministerio de Industria, Comercio y Servicios.

«Las exportaciones brasileñas crecieron un 4,8 por ciento en valores y un 7,2 por ciento en volumen en julio de este año, en comparación con julio de 2024», afirmó.

En julio, Brasil exportó productos por valor de 32.310 millones de dólares y en el acumulado del año hasta julio el volumen alcanza los 198.000 millones de dólares (lo que representa un aumento del 0,1 por ciento en valor y del dos por ciento en volumen respecto a 2024).

En términos de volumen, en julio las exportaciones aumentaron sobre todo a Argentina (42,4 por ciento), México (17,2), la Unión Europea (7,4) y Japón (7,3).

Las exportaciones a EEUU, que ya aplica unos aranceles del 50 por ciento a los productos brasileños, aumentaron un cinco por ciento en julio.

Los productos brasileños más exportados a nivel global fueron la carne bovina, el petróleo bruto, el cobre y el café verde.

Por otro lado, las importaciones de Brasil aumentaron un 8,4 por ciento en julio, alcanzando los 25.200 millones de dólares. (Sputnik)