Armenia y Azerbaiyán piden disolver el Grupo de Minsk de la OSCE sobre Nagorno Karabaj

Ereván, 9 ago (Sputnik).- Los ministros de Exteriores de Armenia y Azerbaiyán firmaron un documento en el que solicitaron la disolución del Grupo de Minsk de la Organización para la Seguridad y Cooperación en Europa (OSCE) dedicado a la resolución de la situación en torno a Nagorno Karabaj, dice la declaración firmada por los líderes de los dos países en Washington junto con el presidente estadounidense, Donald Trump.

«Eramos testigos de la firma de una declaración conjunta de los ministros de Exteriores de la República de Armenia y la República de Azerbaiyán dirigida a la Organización para la Seguridad y la Cooperación en Europa sobre la disolución del proceso de Minsk de la OSCE y las estructuras asociadas. Instamos a todos los Estados participantes de la OSCE a que acepten esta decisión», indica la declaración publicada por el Gobierno de Armenia en su canal de Telegram.

Hace unas horas, el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, el primer ministro de Armenia, Nikol Pashinián, así como Trump, firmaron en Washington una declaración conjunta sobre la resolución pacífica del conflicto entre Bakú y Ereván.

A mediados de julio, Aliyev señaló que el acuerdo de paz con Armenia podría haberse firmado «inmediatamente después de resolver dos cuestiones: la modificación de la Constitución de Armenia y la disolución del Grupo de Minsk de la OSCE».

Armenia y Azerbaiyán libraron dos guerras por Nagorno Karabaj, desde que ese territorio, de población mayoritariamente armenia, decidió separarse en 1988 de la entonces República Socialista Soviética de Azerbaiyán.

La primera, en 1992-1994, terminó con la victoria de los secesionistas; durante la segunda, en 2020, Bakú recuperó varios distritos y el dominio militar sobre el terreno.

En 2022, Bakú y Ereván –con la mediación de Rusia, Estados Unidos y la Unión Europea– empezaron a debatir el futuro tratado de paz. En mayo de 2023, Pashinián declaró que Ereván estaba preparado para reconocer la soberanía de Azerbaiyán en las fronteras del período de la Unión Soviética, o sea incluyendo a Nagorno Karabaj.

En septiembre de 2023, Azerbaiyán lanzó una operación militar que derivó en el desarme y la autodisolución de las milicias armenias de Nagorno Karabaj y, finalmente, en el anuncio de que esta república rebelde dejaba de existir desde el 1 de enero de 2024.

Casi la totalidad de los armenios de Nagorno Karabaj, que constituían la comunidad mayoritaria, huyeron hacia Armenia.

El 7 de diciembre de 2023, Bakú y Ereván afirmaron en una declaración conjunta que existe una oportunidad histórica para lograr la paz largamente esperada en la región del Cáucaso Sur, confirmaron la intención de normalizar las relaciones y alcanzar un tratado de paz sobre la base del respeto a los principios de soberanía e integridad territorial.

El 3 de marzo, Armenia y Azerbaiyán dieron por finalizadas sus conversaciones sobre el proyecto de un acuerdo de paz y anunciaron que el documento estaba listo para la suscripción. (Sputnik)