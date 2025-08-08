Candidato Andrónico Rodríguez planea estabilizar economía boliviana sin recurrir al FMI

Santa Cruz (Bolivia), 9 ago (Sputnik).- El senador Andrónico Rodríguez, candidato a la presidencia de Bolivia por la Alianza Popular, encara las elecciones del próximo 17 de agosto con la aspiración de corregir los errores de la izquierda y estabilizar la economía del país sin recurrir al Fondo Monetario Internacional (FMI).

El actual presidente del Senado boliviano emprendió hace años una candidatura independiente al oficialista Movimiento Al Socialismo (MAS, izquierda), que lo llevó al Congreso en 2020 sin la venia de su mentor político, el exmandatario Evo Morales (2006-2019), quien lo llamó traidor.

Rodríguez, de 36 años, respondió a un cuestionario de la Agencia Sputnik, en el que enumeró sus propuestas para la industrialización de litio, la explotación de hidrocarburos y la implementación de biotecnología en la agricultura, en aras de generar mayores ingresos para Bolivia.

Además, el joven presidencial afirmó que Rusia seguirá siendo un socio estratégico para el país, y que defenderá unas relaciones con EEUU basadas en el respeto mutuo y sin injerencias.

Pregunta: ¿Por qué quiere ser presidente de Bolivia y cuál es su principal propuesta de campaña?

Respuesta: Quiero ser presidente porque soy parte de una generación que ha crecido con el «Proceso de Cambio» y ahora vemos que todos esos logros están en peligro, de la mano de un grupo de poderosos que se prepara para volver con odio y con ganas de repartirse el país.

Mi principal propuesta es recuperar la estabilidad económica sin ajuste, sin FMI (Fondo Monetario Internacional) y cuidando al pueblo. Queremos un Estado presente, que enfrente la crisis económica con realismo, pero también con sensibilidad social. Un Estado que siga a cargo de los recursos naturales, que impulse inversiones que permitan su explotación y que nivele así los desequilibrios económicos que han puesto en crisis al modelo.

Bolivia tiene todo para salir adelante, pero con un nuevo liderazgo que escuche al pueblo, sepa defender lo avanzado y cambiar lo que ha fallado.

P: Las encuestas de intención de voto apuntan a una hipotética segunda vuelta entre dos candidatos de derecha y una derrota de candidatos de la izquierda en primera vuelta ¿Qué opina de esto?

R: Es un riesgo real. Y ante ese riesgo nosotros somos la única opción con posibilidades que representa al pueblo. Si predomina la desmovilización o el llamado al voto nulo, el resultado serán dos candidatos de derecha repartiéndose el país.

Estamos viendo una operación mediática y estadística para instalar el miedo, la resignación y dividir al campo popular. Pero el pueblo boliviano es sabio. Cuando llegue la hora de decidir, va a recordar quién defendió sus derechos, quién impulsó que los recursos naturales vuelvan a ser del pueblo boliviano, quién garantizó bonos, salud gratuita y dignidad. En estos momentos ser neutral es lo mismo que votar a la derecha, convocar al voto nulo es asfaltarle el camino a la derecha.

P: Si gana las elecciones ¿Cómo hará para garantizar la provisión de diésel y gasolina en el país? ¿Eliminará las subvenciones estatales o las mantendrá?

R: Las subvenciones son la diferencia entre la supervivencia y el hambre de muchos sectores del pueblo. A ellos no se les puede quitar la subvención. Al mismo tiempo no es posible seguir postergando la toma de decisiones, como desgraciadamente hizo el actual gobierno.

Nosotros vamos a transformar las subvenciones en herramientas inteligentes, focalizadas, con compensaciones claras para proteger a las familias, a los pequeños productores y a los sectores populares.

Y vamos a revitalizar el sector de hidrocarburos con una nueva ley que combine inversión nacional y extranjera bajo seguridad jurídica pero con soberanía estatal. Esto implica reactivar la exploración, potenciar campos maduros, modernizar Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) y reestructurar el ministerio del ramo.

Permitiremos la importación directa de combustibles para grandes consumidores. Se acabaron los intermediarios y las trabas. Vamos a reducir los costos logísticos con más eficiencia, uso de ductos, biocombustibles y refinación nacional. Así garantizamos combustible sin sacrificar derechos ni dignidad.

P: Bolivia necesita dólares, ¿cómo hará para inyectar divisas? ¿Devaluará el boliviano?

R: Vamos a recuperar la estabilidad cambiaria sin ajustar al pueblo. Nuestra estrategia tiene cuatro pilares:

Primero, pactos productivos con exportadores, eliminando trabas y comisiones injustas, facilitando una «ventanilla única» para que los dólares fluyan al país con reglas claras. El Estado será un facilitador y defensor de la producción y la exportación nacional.

Segundo, crearemos un sistema para que los dólares de las exportaciones vuelvan al país de manera voluntaria, bancarizada y sin especulación. El excedente de divisas debe convertirse en bienestar para la mayoría, no en acumulación de unos pocos.

Tercero, gestionaremos una nueva política soberana de financiamiento externo. Vamos a mirar al mundo con dignidad, sin subordinarnos al FMI. Fortaleceremos relaciones con nuevos actores como los BRICS, y renegociaremos deuda para liberar recursos para estabilizar al país.

Y cuarto, estabilizaremos nuestra moneda con un fondo cambiario respaldado en oro, fortaleciendo nuestra soberanía monetaria. El oro boliviano debe transformarse en seguridad para nuestra gente, no en reservas muertas al servicio de intereses externos.

P: ¿Qué pasará si se registran bloqueos de carreteras en su gestión?

R: Vamos a gobernar para unir, con canales de diálogo activo y permanente con todas las expresiones y demandas. Bolivia no aguanta más peleas entre sectores, necesita una nueva etapa. Una etapa de reconciliación, de renovación generacional y de defensa del proceso que tantos años nos costó construir.

Hay que pasar de los bloqueos a los puentes. Vamos a gobernar para unir. Pero también hay que decir con claridad: no vamos a permitir que se bloquee al país por intereses personales o cálculos políticos.

P: ¿Cómo está actualmente su relación con Evo Morales y con Luis Arce? ¿Cuándo fue la última vez que conversó con ellos?

R: No hablo con ellos hace mucho tiempo. Mi relación con ambos es de respeto. Con Evo Morales compartimos años de lucha, fue un referente político para muchos de nosotros. Nos sorprende muchísimo la postura que ha tomado en contra de nosotros.

A Luis Arce lo ayudamos a llegar al poder, aprobamos créditos desde la Asamblea Legislativa para combatir la crisis económica, pero gracias a decisiones de su Gobierno ocurrieron dos cosas muy complicadas para nosotros: la división del bloque popular y la mala gestión económica. Él se equivocó y se alejó del mandato del Pueblo.

No podremos mirar el futuro sin ser claros y críticos con nuestro pasado. Hoy demandamos unidad, que no significa dependencia del pasado. El bloque popular necesita abrir una nueva etapa de nuestro proceso.

Y no se trata de buscar rupturas personales, sino de comprender que el pueblo está pidiendo una renovación que no traicione la historia ni repita los errores. Y que sea capaz de construir un futuro.

P: El presidente Luis Arce convocó a la unidad de la izquierda. ¿Hay posibilidad de un bloque de unidad de la izquierda para ganar a la derecha y bajo qué condiciones?

R: Para hablar de eso tiene que darse un hecho muy claro. Que pasemos a la segunda vuelta. Si no, no habrá ninguna posibilidad de candidatura unitaria exitosa. Ese es el objetivo. Y por supuesto que en torno a eso estamos dispuestos a trabajar por esa unidad, a escuchar a todos, a dar su espacio a todos. Desde el principio somos una candidatura que ha unido a cada vez más sectores.

P: Si gana las elecciones ¿Cómo será la política exterior de Bolivia? ¿Mantendrá la Diplomacia de los Pueblos por la vida que implementó el MAS?

R: Sí, pero vamos más allá: impulsaremos una política exterior participativa y plurinacional. Ya no más decisiones diplomáticas verticales o negociadas entre cuatro paredes o que no respondan a las preocupaciones centrales de nuestro país. Nuestra política internacional será construida con las organizaciones sociales, pueblos indígenas, universidades, sectores productivos y sectores especializados. La política internacional tiene que representar los intereses de todos los bolivianos en todas las materias, en un tiempo de crisis debe ser una herramienta de servicio al país, no podemos tener una Cancillería decorativa nunca más.

P: En el plano de las relaciones internacionales, si llega a ser presidente, ¿cómo serán las relaciones con EEUU e Israel?

R: Bolivia será un país soberano en su política exterior. Con EEUU mantendremos relaciones respetuosas, siempre que se basen en la no injerencia y en el respeto mutuo. No aceptaremos presiones, ni condicionamientos políticos, ni agendas impuestas desde fuera.

Con respecto a Israel, nuestra posición será coherente con nuestra historia: Bolivia es un país defensor de los derechos humanos y del derecho internacional. Condenamos el genocidio contra el pueblo de Palestina perpetrado por Israel, no reanudaremos las relaciones diplomáticas con ese país hasta el cese de la violencia. Nuestras relaciones internacionales estarán guiadas no sólo por intereses, también por principios.

P: ¿Se acercará más a bloques como los BRICS y el Mercosur?

R: No solo nos acercaremos. Ya somos parte activa de una nueva geopolítica multipolar. El ingreso pleno a los BRICS y al Mercosur es una conquista histórica del pueblo boliviano.

Esta integración no será servil ni subordinada. Será soberana, estratégica y pensada para abrirle camino a nuestros productores, emprendedores y trabajadores.

P: ¿Cómo serán las relaciones bilaterales con Rusia, que es socio de Bolivia en la industrialización de litio e investigación nuclear?

R: Rusia ha sido y puede seguir siendo un socio estratégico para Bolivia en áreas clave como la energía, la ciencia y la tecnología.

Vamos a realizar una evaluación soberana de los contratos firmados con pleno respeto a la seguridad jurídica, incluyendo los del litio, para garantizar que beneficien al pueblo boliviano. Si hay condiciones de mutua ganancia, las relaciones continuarán y se fortalecerán. Si no, se rediseñarán. Bolivia no está cerrada al mundo, pero tiene el derecho y el deber de decidir soberanamente cómo y con quién se asocia.

P: ¿Qué hará con el litio en su gestión?

R: Vamos a recuperar la soberanía del litio para el pueblo boliviano. Eso implica retomar la estrategia de industrialización interrumpida por el golpismo de Jeanine Añez (2019-2020) y las decisiones erradas del actual Gobierno.

Impulsaremos una nueva Ley del litio, construida con base en las propuestas de las organizaciones de los departamentos de Potosí y Oruro (sur), que garantice regalías justas, control estatal, participación social y alianzas soberanas con otros países o empresas.

P: ¿Autorizará uso de biotecnología en el agro para producir más soya, arroz, trigo, etc?

R: No vamos a repetir el discurso anti-tecnológico ni a ceder a presiones de grupos concentrados. Nuestra posición es clara: biotecnología sí, pero bajo condiciones soberanas, productivas y sociales.

Impulsaremos una Ley de biotecnología basada en evidencia científica, que permita evaluar y aprobar tecnologías útiles para el país, especialmente aquellas que mejoren el rendimiento de cultivos estratégicos y generen divisas sin afectar el medioambiente. Reactivaremos el Comité Científico de Biotecnología.

Priorizaremos los cultivos de exportación como soya, maíz, trigo, algodón, sin comprometer la seguridad alimentaria del pueblo. (Sputnik)