Casi 90 % de defunciones en México en 2024 fueron por causas naturales, según estadísticas

Ciudad de México, 8 ago (Sputnik).- Casi 90 por ciento de las más de 800.000 defunciones registradas en México en 2024 fueron por causas naturales, según las estadísticas publicadas este viernes por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).

«Del total de las 818.437 defunciones, 89,6 por ciento fue por enfermedades y problemas relacionados con la salud y 10,4 por ciento, por causas externas (accidentes, homicidios y suicidios, principalmente)», indica un resumen de los registros oficiales.

Las primeras cinco causas de defunción a nivel nacional fueron las enfermedades del corazón, la diabetes mellitus, los tumores malignos, las enfermedades del hígado y los accidentes, según el reporte.

Los accidentes suman 39.729 víctimas, y casi el 80 por ciento fueron hombres, indica una tabla de resultados elaborada con base en registros de las instituciones estatales.

Los homicidios son la octava causa de muerte general, con 33.241 casos.

Los asesinatos afectan principalmente a los hombres, entre quienes los homicidios son la cuarta causa de muerte, con 29.390 defunciones.

Del total de defunciones registradas, de forma preliminar, 44 por ciento correspondió a mujeres y 55,9 a hombres, mientras que en 0,1 por ciento no se especificó el sexo, detalla el Inegi.

Encabezan las causas de muerte las enfermedades del corazón, con 192.563 casos, la diabetes mellitus, con 112.641 y los tumores malignos, con 95.237.

Las enfermedades del hígado fueron la cuarta causa con 40.704 muertes.

A los accidentes, que ocupan el quinto lugar, le siguen la influenza y neumonía con 36.316 defunciones y las enfermedades cerebrovasculares, con 34.819.

Mientras que las enfermedades pulmonares obstructivas crónicas y las de insuficiencia renal, con 19.140 y 17.396 defunciones, respectivamente, fueron la novena y décima causa de muerte.

La estadística definitiva anual será publicada en noviembre de este año en un proceso que confronta los datos de la Secretaría de Salud para cuatro grupos: defunciones maternas, muertes de menores de cinco años, presuntos homicidios y muertes provocadas por causas sujetas a vigilancia epidemiológica.

La información se basa en las actas de defunción del Registro Civil y con cuadernos estadísticos que proporcionan las Agencias del Ministerio Público. (Sputnik)