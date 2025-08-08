Consejo de Seguridad de ONU discutirá plan israelí para tomar control de Gaza

Naciones Unidas, 8 ago (Xinhua) — El Consejo de Seguridad de la ONU celebrará el sábado una reunión de emergencia para discutir el plan de Israel para tomar el control de la Ciudad de Gaza.

La reunión está programada para las 15:00 hora local (19:00 GMT) del sábado, de acuerdo con el programa de trabajo del consejo.

La reunión fue solicitada luego de que Israel anunció hoy un plan para tomar el control de la Ciudad de Gaza.

El secretario general de la ONU, António Guterres, dijo que la decisión israelí constituye una peligrosa escalada.

«El secretario general está sumamente alarmado por la decisión del Gobierno israelí de ‘tomar el control de la Ciudad de Gaza’. Esta decisión representa una peligrosa escalada y corre el riesgo de profundizar las ya catastróficas consecuencias para millones de palestinos, y podría poner en mayor riesgo más vidas, incluyendo (las de) los rehenes restantes», se indicó en una declaración emitida por Stephanie Tremblay, portavoz asociada del jefe de la ONU.