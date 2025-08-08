Continúa rescate tras torrentes de montaña que dejan 10 muertos y 33 desaparecidos en Gansu, China

Lanzhou, 9 ago (Xinhua) — Las labores de rescate siguen en marcha luego de que lluvias fuertes y continuas provocaran torrentes de montaña en el distrito de Yuzhong, ubicado en la provincia noroccidental china de Gansu, dejando 10 personas muertas y 33 desaparecidas hasta las 18:50 horas del viernes, según las autoridades locales.

En la tarde del jueves, las lluvias torrenciales comenzaron a caer sobre Yuzhong, que está bajo la jurisdicción de la ciudad de Lanzhou, así como en otras áreas de ésta, la capital provincial, con una precipitación máxima que alcanzó los 220,2 milímetros al mediodía del viernes. Varios pueblos en Yuzhong han resultado gravemente afectados.

Un total de 9.828 habitantes de Yuzhong han sido reubicados en zonas seguras y 443 personas de las que quedaron atrapadas han sido rescatadas, de acuerdo con una conferencia de prensa ofrecida por el Gobierno provincial esta noche.

Ocho poblados se han visto afectados por los torrentes, con graves daños en carreteras, suministro eléctrico, comunicaciones y otras instalaciones. Los torrentes también han inundado tierras de cultivo y dañado viviendas, indica el comunicado.

Hasta las 20:00 horas de hoy, una alerta roja –el nivel de alerta más alto de cuatro en el sistema de China– por desastres geológicos fue emitida conjuntamente por el departamento provincial de recursos naturales y la oficina meteorológica provincial, advirtiendo de posibles desastres geológicos en Yuzhong y los distritos de Wudu, y de Wenxian y Kangxian en la ciudad de Longnan dentro de 24 horas.

Lanzhou también elevó su respuesta de emergencia ante inundaciones del Nivel III al Nivel I, el más alto en el sistema de respuesta de emergencia de cuatro niveles de China– a las 18:00 horas de hoy, informó el departamento provincial de recursos hídricos.

Alrededor de las 14:00 horas de hoy, reporteros de Xinhua vieron cómo las aguas mezcladas con lodo y árboles arrancados de raíz bloqueaban las carreteras cerca de la escuela primaria Xinglong, en el poblado de Chengguan, con depósitos de barro de más de 30 centímetros de profundidad en algunos tramos. A lo largo de los caminos, numerosos vehículos se encontraban con daños, mientras que los muebles de las plantas bajas de algunas casas habían sido arrastrados hasta las puertas de las viviendas.

Las autoridades provinciales han enviado más de 2.700 rescatistas, junto con 980 vehículos y máquinas, así como 8.530 conjuntos de suministros de emergencia.

Las labores de rescate y de búsqueda de los desaparecidos, las reparaciones de infraestructuras, la evacuación y el reasentamiento de los residentes afectados siguen en curso.