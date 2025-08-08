Cuba condena «fraudulenta recompensa» de EEUU por información para arrestar a Maduro

La Habana, 8 ago (Sputnik).- El canciller de Cuba, Bruno Rodríguez, cuestionó este viernes la «autoridad legal y moral» del Gobierno de EEUU para ofrecer una recompensa que conduzca al arresto del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, iniciativa que calificó de «fraudulenta».

«Condenamos fraudulenta recompensa anunciada por gobierno de EEUU contra el Presidente legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, que constituye un nuevo acto de agresión contra esa hermana nación. Gobierno de EEUU carece de autoridad legal y moral para semejante medida», escribió Rodríguez en la red social X.

La fiscal general de EEUU, Pamela Bondi, anunció el pasado jueves una recompensa de 50 millones de dólares por información que conduzca al arresto de Maduro, a quien acusó de usar organizaciones criminales para introducir drogas letales y violencia en la nación norteamericana.

El canciller de Venezuela, Yván Gil, calificó de «patética» la recompensa ofrecida por Washington, la cual consideró una «desesperada distracción» por parte de Bondi, y una «burda operación de propaganda política».

Washington y Caracas establecieran recientemente un acuerdo de intercambio de presos, mediante el cual fueron liberados los 252 migrantes venezolanos detenidos en una cárcel de El Salvador y diez estadounidenses arrestados en la nación sudamericana.

Además, EEUU otorgó una licencia a la petrolera Chevron para continuar sus operaciones en el país caribeño.

El Gobierno de EEUU ya había ofrecido anteriormente una recompensa de 25 millones de dólares para el arresto de Maduro. (Sputnik)