Dos Pinos y FAO impulsan modelo innovador para regenerar suelos y fortalecer la producción lechera

San José, 8 Ago (Elpaís.cr).- La Cooperativa de Productores de Leche Dos Pinos presentó los resultados del plan piloto del Proyecto Recsoil (Recarbonization of Global Agricultural Soils), una iniciativa que busca regenerar suelos agrícolas, aumentar su capacidad de captura de carbono y mejorar la productividad de las fincas.

El proyecto, desarrollado junto con la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) y el Instituto del Café de Costa Rica (ICAFE), promueve prácticas de manejo sostenible del suelo (MSS) y ha mostrado beneficios técnicos, ambientales y productivos para el sector lechero nacional.

La fase inicial, implementada en 2023, incluyó 20 fincas lecheras asociadas a Dos Pinos y 20 cafetaleras, evidenciando que las buenas prácticas en el manejo de suelos incrementan la eficiencia productiva y reducen el impacto ambiental.

“En Dos Pinos creemos que la sostenibilidad comienza desde la raíz: en la salud del suelo. Esta experiencia nos permitió generar datos técnicos valiosos, fortalecer capacidades locales y demostrar que es posible producir leche de forma más eficiente y con menor impacto ambiental”, señaló Sofía Valverde, Gerente de Comunicación y Relaciones Comunitarias de la Cooperativa.

Beneficios visibles en la productividad y resiliencia

Los datos recopilados establecen referencias sobre carbono orgánico, fertilidad, productividad y salud del suelo, lo que permitirá un seguimiento técnico a mediano plazo. Entre los avances más notorios, las fincas participantes reportaron mejoras en la calidad y disponibilidad del forraje, mayor eficiencia en la producción y una mejor capacidad de respuesta ante eventos climáticos como lluvias intensas o sequías cortas.

Además, los productores recibieron asistencia técnica especializada, reconocimiento como parte de una red de productores sostenibles y proyección para acceder a certificaciones o incentivos por captura de carbono.

Escalamiento y capacitación técnica

Dos Pinos anunció que buscará ampliar el modelo a más fincas asociadas bajo criterios sostenibles y capacitar a técnicos locales en prácticas de manejo del suelo mediante el Programa Global “Doctores de los Suelos”, desarrollado junto con la Asociación Costarricense de Ciencia de los Suelos y el Instituto Nacional de Innovación y Transferencia en Tecnología Agropecuaria (INTA).

Este programa, que promueve el aprendizaje de productor a productor, ya involucra a más de 300 personas, incluyendo 48 “Doctores de los suelos” y 240 agricultores capacitados, y forma parte de una estrategia global que se aplica en países de América, África, Asia y Europa.

Un modelo con triple impacto

El plan se integra a la estrategia de sostenibilidad de Dos Pinos en sus dimensiones ambiental, social y económica. Según Valverde, sumarse a Recsoil “no es solo una acción ambiental, es una decisión estratégica” que fortalece la competitividad de la Cooperativa, la fidelización de los productores y el liderazgo ambiental del sector lechero costarricense en foros internacionales.

El Proyecto Recsoil cuenta con el patrocinio del MAG, Funde Cooperación, Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), Scala y Yara, y en Costa Rica se ejecuta en alianza con ICAFE y la Corporación Ganadera (Corfoga).

Con 77 años de trayectoria, más de 900 productos en su portafolio y presencia en 11 países, Dos Pinos mantiene el liderazgo como la marca preferida de los costarricenses, según la clasificación Brand Footprint de Kantar World Panel, reafirmando su compromiso con la producción responsable y el desarrollo rural.