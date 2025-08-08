El Kremlin comenta la reunión de Putin y Trump en Alaska

Moscú, 9 Ago (Sputnik).- El asesor presidencial ruso, Yuri Ushakov, confirmó este sábado que la reunión entre Vladímir Putin y Donald Trump tendrá lugar el próximo viernes en Alaska, y explicó también por qué se escogió ese escenario para el encuentro.

«La parte estadounidense acaba de anunciar un acuerdo para organizar una reunión entre los presidentes de Rusia y EE.UU., Vladímir Putin y Donald Trump, el viernes 15 de agosto en Alaska. Rusia y EE.UU. son vecinos cercanos y comparten frontera. Y parece totalmente lógico que nuestra delegación simplemente cruce el estrecho de Bering y que una cumbre tan importante y esperada entre los líderes de ambos países se celebre precisamente en Alaska», señaló.

«Por cierto, en Alaska y el Ártico también se cruzan los intereses económicos de Rusia y Estados Unidos, y son visibles las perspectivas de la realización de proyectos a gran escala y mutuamente beneficiosos. Pero, por supuesto, los propios presidentes sin duda se centrarán en discutir opciones para lograr una solución pacífica a largo plazo a la crisis ucraniana«, precisó.

«Pero, si miramos de cara al futuro, naturalmente [hay que] aspirar a celebrar en territorio ruso la próxima reunión de los presidentes Vladímir Putin y Donald Trump. La invitación correspondiente ya se ha transferido al presidente estadounidense», dijo Ushakov.

«Para concluir, quisiera señalar que los próximos días Moscú y Washington se dedicarán a elaborar de la manera más activa e intensa los parámetros prácticos y políticos de la cumbre de Alaska. Y este será, a juzgar por todo, un proceso difícil, pero vamos a ocuparnos de ello, como ya lo he dicho, de forma activa e intensa», agregó.

Previamente, Trump informó sobre «la tan esperada reunión» que se efectuará «el próximo viernes 15 de agosto de 2025 en el gran estado de Alaska», a través de su cuenta de Truth Social, donde además agregó que «próximamente se ofrecerán más detalles» del encuentro.