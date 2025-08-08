El primer ministro de la India debatió con Putin los acontecimientos en Ucrania

Nueva Delhi, 8 ago (Sputnik). – El primer ministro de la India, Narendra Modi, comunicó este viernes que tuvo una conversación telefónica con el presidente ruso, Vladímir Putin, con quien debatió los últimos acontecimientos en Ucrania.

«Sostuve una conversación muy buena y sustanciosa con mi amigo, el presidente (ruso Vladímir) Putin. Le agradecí por informarme de los últimos acontecimientos en Ucrania», escribió Modi en la red social X.

También relató que fue repasada la agenda bilateral y confirmado el compromiso con la ampliación de la asociación estratégica privilegiada entre Rusia y la India.

«Espero con impaciencia la posibilidad de recibir al presidente Putin en la India en lo que resta de 2025», agregó el primer ministro indio.

Por su parte, Putin compartió con Modi los resultados más importantes de sus conversaciones con el enviado especial del presidente estadounidense Steven Witkoff, quien visitó Moscú el 6 de agosto, dice la nota publicada en el Telegram del Kremlin.

Modi agradeció a Putin por compartir esta información y confirmó la postura consecuente de la India a favor de la solución política del conflicto en Ucrania.

Putin y Modi asimismo intercambiaron opiniones sobre los principales aspectos de la agenda bilateral, incluida la cooperación económica, comercial e inversionista.

Modi se reunió con Putin en julio de 2024, durante la XXII cumbre bilateral que tuvo lugar en Moscú. En aquella ocasión, Modi invitó al líder ruso a visitar la India. En mayo de 2025, el Kremlin comunicó que el primer ministro indio reiteró su invitación a Putin y que «fue aceptada con gratitud». (Sputnik)