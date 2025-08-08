Fiscal adjunto de la CPI se reúne con vicepresidenta venezolana en La Haya

Caracas, 8 ago (Sputnik).- El fiscal adjunto de la Corte Penal Internacional (CPI), Mandiaye Niang, se reunió este viernes en La Haya con la vicepresidenta venezolana, Delcy Rodríguez, a quien expresó el compromiso de su oficina por continuar la investigación sobre el caso de esta nación caribeña por presuntos delitos de la lesa humanidad.

«Subrayó el compromiso de la oficina de cumplir su mandato continuando su investigación mientras evalúa los progresos realizados por el Gobierno de Venezuela sobre complementariedad», señaló la CPI a través de su cuenta en X.

Al respecto, el organismo aseguró que seguirá las investigaciones para garantizar justicia a las víctimas de presuntos delitos de lesa humanidad.

«La viabilidad del componente de complementariedad dependerá de las iniciativas y acciones de Venezuela en implementar verdaderos esfuerzos para hacer justicia», destacó la CPI.

La semana pasada, la Sala de Apelaciones de la CPI pidió al fiscal Karim Khan apartarse del caso de Venezuela tras considerar que «existen motivos para creer que existe una causa de recusación».

«Este tiene la obligación, de conformidad con la regla 35 del Reglamento de Procedimiento y Prueba, de solicitar ser apartado de la situación de Venezuela», señaló.

En febrero de 2018, la CPI comenzó un examen preliminar en Venezuela por supuestos abusos de sus fuerzas de seguridad en las protestas contra el Gobierno en 2017 y en las prisiones en las que se encuentran algunos opositores.

Posteriormente, en noviembre de 2021, Khan sostuvo una reunión con el presidente Nicolás Maduro en Caracas, desde donde anunció que la CPI determinó abrir una investigación a Venezuela, luego de concluir el examen preliminar por presuntas violaciones de derechos humanos.

En marzo del año pasado, la CPI abrió una oficina en Venezuela para apoyar los esfuerzos en materia de justicia, mejorar el diálogo y la asistencia técnica.

Caracas y la CPI firmaron en el 2021 un memorando de entendimiento constituido por cuatro puntos en los cuales las partes acordaron que Venezuela adoptará todas las medidas para asegurar la administración de justicia; así como establecer mecanismos para mejorar la cooperación entre las partes y facilitar el efectivo desempeño del mandato del Fiscal en el territorio del país caribeño. (Sputnik)