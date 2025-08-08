Fiscal general desafía críticas y reafirma: “La acusación contra Chaves es sólida y no es persecución política”

San José, 8 ago (Elpaís.cr).– El fiscal general de la República, Carlo Díaz, defendió este viernes la solidez de la investigación que impulsa el levantamiento de la inmunidad del presidente Rodrigo Chaves y del ministro de Cultura, Jorge Rodríguez, al asegurar que la acusación “no es una persecución política, sino un proceso objetivo” y que “cuenta con fundamento sólido” para someter a ambos a juicio por el presunto delito de concusión.

Convocado por la comisión especial legislativa que analiza la petición de la Corte Plena para retirar el fuero constitucional a ambos jerarcas, Díaz rechazó las solicitudes de diputados que pretendían que revelara detalles de las pruebas que sustentan el expediente, alegando que no podía referirse a los hechos investigados. “Ustedes tienen acceso al expediente”, les recordó en varias ocasiones.

La comparecencia forma parte del segundo filtro que debe superar el proceso, luego de que el 1 de julio los magistrados de la Corte Suprema de Justicia avalaran trasladar la acusación a la Asamblea Legislativa. Para que prospere, se requiere el voto favorable de 38 de los 57 diputados.

La comisión está integrada por Andrea Álvarez (Liberación Nacional), Rocío Alfaro (Frente Amplio) y Daniel Vargas (Progreso Social Democrático). Según la normativa, dispone de 20 días hábiles –prorrogables por una única vez– para rendir un informe que recomiende al Plenario levantar o no la inmunidad.

Debate en la comisión

Durante la sesión, Díaz reiteró que no corresponde al Congreso juzgar el fondo de la causa, sino determinar si existen elementos suficientes para someter a los altos funcionarios a un proceso judicial. Esta posición fue respaldada por Álvarez y Alfaro, quienes coincidieron en que la valoración de la prueba corresponde a los tribunales.

El oficialista Vargas, en cambio, cuestionó que “la Fiscalía no presenta una prueba contundente” y criticó la designación del productor Christian Bulgarelli como “testigo de la corona”, figura que el fiscal defendió como válida en la normativa penal. Díaz explicó que él mismo autorizó el criterio de oportunidad y que el Juzgado Penal únicamente avala la suspensión de la acción penal, la cual podría reactivarse si Bulgarelli incumple el acuerdo.

Vargas también reclamó que en el expediente no se incluyera el acuerdo de la Fiscalía con el publicista, lo que –según dijo– implicaba “tomar una decisión a ciegas”. Alfaro refutó el señalamiento, afirmando que el expediente contiene las pruebas necesarias para que la comisión cumpla su tarea.

Reacción del presidente Chaves

Horas después de la comparecencia, el presidente Rodrigo Chaves criticó duramente al fiscal general, cuestionando su solicitud de que las audiencias fueran privadas. “Es obvio por qué la quería privada. Si yo fuera ese señor, estaría con una vergüenza que no quisiera salir de la casa”, declaró a Trivisión, en declaraciones difundidas por la Presidencia.

Con tono irónico, Chaves parodió a Díaz: “Créanme porque yo soy San Carlo Díaz de la perpetua verdad”, y puso en duda la rapidez con la que se ha tramitado el caso, que calificó como parte de una supuesta “crisis política” generada por el Ministerio Público.

El mandatario mantiene que no ha cometido delito alguno en el caso, que la Corte Plena remitió a los diputados en un hecho sin precedentes en la historia política del país.

El caso BCIE–Bulgarelli

La acusación se refiere a un presunto delito de concusión, contemplado en el artículo 355 del Código Penal, sancionado con penas de dos a ocho años de prisión.

Según la Fiscalía, Chaves habría ordenado desviar $32.000, provenientes de un contrato millonario del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) para servicios de comunicación del Gobierno en 2022, hacia el exasesor presidencial Federico “Choreco” Cruz, supuestamente para la compra de una casa.

La investigación sostiene que los términos de referencia del contrato fueron redactados por el propio Bulgarelli, siguiendo indicaciones de Presidencia, y que el publicista recibió un trato preferente al convertirse en “testigo de la corona”.

El expediente tomó fuerza a finales de 2023, tras la divulgación de audios grabados por la entonces ministra de Comunicación, Patricia Navarro, que contendrían información comprometedora para Chaves y Rodríguez, quien en ese momento era jefe de despacho presidencial.

Próximos pasos

La comisión legislativa volverá a sesionar en 15 días para escuchar a Chaves y a Rodríguez, en una audiencia programada cerca del vencimiento del plazo para emitir el informe, el 29 de agosto. La presidenta del órgano, Andrea Álvarez, adelantó que espera cumplir con el plazo establecido.

Si el Plenario aprueba el levantamiento de la inmunidad, ambos altos funcionarios podrán ser procesados penalmente por el supuesto desvío de fondos públicos, en un juicio que marcaría un hito en la historia judicial y política de Costa Rica.