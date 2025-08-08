Gobierno argentino tomará medidas para «amurallar» el déficit cero y la política monetaria

Buenos Aires, 9 ago (Sputnik).- El Gobierno argentino implementará dos medidas para «amurallar» el déficit cero y la política monetaria que impulsa debido a que el Congreso intenta socavar lo logrado hasta ahora, y una de ellas establecerá sanciones penales contra legisladores y funcionarios que aprueben presupuestos deficitarios, anunció el viernes el presidente Javier Milei.

«Frente a los continuos intentos del Congreso de la nación de atentar contra el programa económico del gobierno y de la prosperidad de los argentinos quiero anunciarles que en los próximos días estaremos tomando dos medidas para amurallar el déficit cero y la política monetaria de este gobierno», dijo Milei en cadena nacional.

El presidente dijo que el lunes firmará una instrucción al Ministerio de Economía para prohibir que el Tesoro financie el gasto primario con emisión monetaria.

«El Tesoro nacional mediante este acto no podrá solicitar dinero prestado al Banco Central para financiar su gasto. Esto es una medida que si bien en la práctica ya implementábamos hoy lo estamos formalizando», agregó.

La segunda medida será enviada al Congreso como proyecto de ley que penalice la aprobación de presupuestos nacionales que incurran en déficit fiscal.

«Este proyecto establece una regla fiscal estricta que le exige al sector público nacional obtener un resultado financiero con equilibrio o superávit (…) Cada peso nuevo que quieran gastar tiene que tener un nombre y un apellido. Tienen que decir de dónde sale y a quién se lo saca. También establecerá una sanción penal a los legisladores y funcionarios que no cumplan con estas nuevas reglas fiscales», explicó el mandatario.

En su discurso, Milei arremetió contra el Congreso luego de que el oficialismo perdió 12 votaciones consecutivas el pasado miércoles en la Cámara baja, donde la oposición logró darles media sanción a un proyecto que disponía aumentos para las universidades nacionales, a la declaración de emergencia del Hospital Garrahan y a la derogación de varios decretos claves para el Ejecutivo.

La Casa Rosada, sede del Ejecutivo argentino, ya adelantó que vetará todas las iniciativas porque afectan su «equilibrio fiscal, aunque dichos vetos podrían caer si son rechazados por los dos tercios de ambas cámaras.

Días atrás, Milei vetó leyes de aumento de las jubilaciones, de moratoria previsional y la declaración de emergencia en discapacidad, al afirmar que atentan contra el equilibrio fiscal.

«Usando causas nobles como excusas, promulgan leyes que irremediablemente llevan a la quiebra nacional (…) Hoy el Congreso de la Nación está impulsando gastos sin explicar su fuente de financiamiento (…) Al hacerlo, no está proponiendo otra cosa que, o más impuestos que destruyan el crecimiento económico, o más deuda causando genocidio contra los jóvenes, nuestros hijos, nuestros nietos y las generaciones futuras, o más inflación, que golpea especialmente a los sectores más vulnerables, que ellos dicen defender», dijo el presidente.

Según el mandatario, los gastos propuestos representan un gasto anualizado de casi 2,5 por ciento del Producto Interno Bruto (PBI).

Milei también afirmó que la inflación, que bajó desde el 300 por ciento cuando asumió en diciembre de 2023 a una tasa interanual de 25 por ciento actual, desaparecerá para mitad del año que viene. (Sputnik)