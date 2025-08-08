Bogotá, 9 ago (Sputnik).- El presidente de Colombia, Gustavo Petro, anunció el viernes que el Gobierno mantiene conversaciones con el grupo criminal Ejército Gaitanista, conocido como Clan del Golfo, en el exterior y recordó que los avances dependerán de las condiciones jurídicas para dialogar.

«Hemos iniciado conversaciones fuera de Colombia con el autodenominado Ejército Gaitanista. Estamos tratando de quitar las finanzas que hacen arder la violencia en muchas regiones de Colombia y la condición para hablar, para hacer un trato, depende de lo jurídico», afirmó Petro durante un evento público en el departamento de Córdoba (norte).

Petro insistió en la importancia de la búsqueda de la paz total y señaló que para llegar a este objetivo es necesario afectar las economías ilícitas como el narcotráfico y la minería ilegal, que fortalecen a los grupos armados.

«Si no tocamos el dinero que los sostiene, la guerra no se detendrá», enfatizó.

El anuncio se realizó en Tierralta, Córdoba, durante la entrega de 6.500 hectáreas como parte de la Reforma Agraria que adelanta su administración.

El Ejército Gaitanista de Colombia es considerado por las autoridades como la mayor estructura narcotraficante del país y tiene presencia en zonas estratégicas de producción de cocaína.

El proceso de acercamiento con este grupo se enmarca en la política de «paz total» que el Gobierno impulsa desde 2022, que incluye conversaciones con distintos actores armados. (Sputnik)