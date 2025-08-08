Hospitalizado dirigente independentista de Puerto Rico

San Juan, 8 ago (Prensa Latina) El secretario general del Partido Independentista Puertorriqueño (PIP), Juan Dalmau Ramírez, sigue hoy bajo observación en un hospital de la capital de Puerto Rico, confirmó Calixto Negrón, portavoz de prensa de la colectividad.

El candidato a la gobernación del PIP y de la Alianza País en las elecciones de noviembre de 2024, en las que llegó en segundo lugar desplazando al tradicionalista Partido Popular Democrático (PPD), fue ingresado en la noche del jueves tras sufrir un inesperado problema de salud.

Sometido a evaluación médica, informó Negrón, el dirigente socialdemócrata permanece bajo observación médica y es atendido por un equipo de profesionales de la salud en un hospital de la capital.

Dalmau Ramírez, dijo “se encuentra de buen ánimo” mientras continúa su proceso de recuperación.

El PIP agradeció las expresiones de solidaridad recibidas y adelantó que cualquier información adicional se dará a conocer oportunamente.