Irán y Egipto urgen a los Estados musulmanes a tomar medidas efectivas para detener el genocidio en Gaza

Teherán, 8 ago (Xinhua) — El ministro de Relaciones Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, y su homólogo egipcio, Badr Abdelatty, pidieron el jueves a los Estados musulmanes que tomen medidas eficaces para detener el genocidio y garantizar la entrega inmediata de ayuda humanitaria en la Franja de Gaza.

Hicieron el llamamiento durante una conversación telefónica el jueves por la noche cuando intercambiaron opiniones sobre la grave crisis humanitaria en el enclave palestino de la Franja de Gaza y los agresivos planes de Israel para intensificar su ofensiva y ocupar completamente Gaza, según un comunicado publicado hoy viernes por el Ministerio de Relaciones Exteriores iraní.

Casi dos años después del conflicto palestino-israelí, Gaza se está desmoronando bajo el peso del hambre y el asedio. Al menos 61.258 personas han muerto y otras 152.045 resultaron heridas desde octubre de 2023, según las autoridades sanitarias con sede en Gaza. Sin embargo, las conversaciones de alto el fuego se han detenido, con Israel aprobando un plan para conquistar Ciudad de Gaza.

Durante su conversación telefónica, la segunda de esta semana, ambos ministros también revisaron la situación en el Líbano, destacando la necesidad de mantener un ambiente de confianza y concordia interna entre los diferentes partidos políticos del Estado árabe y abstenerse de acciones que pudieran conducir a tensiones internas.

Describieron como necesaria la retirada completa de Israel de las regiones ocupadas en el sur del Líbano y el cese de los ataques israelíes, según el comunicado.