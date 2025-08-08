Lula veta 63 puntos de polémica ley ambiental aprobada por el Congreso

Río de Janeiro (Brasil), 8 ago (Sputnik).- El presidente brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, vetó este viernes 63 puntos de la ley que flexibilizaba la actual legislación de protección ambiental, que aprobó el Congreso Nacional hace pocas semanas, y que fue muy criticada por científicos y naturalistas.

El Gobierno informó -en un comunicado- que Lula colocó «63 vetos» a la ley aprobada por el Congreso y que además decidió proponer un nuevo proyecto de ley que se mandará al poder legislativo con carácter de urgencia.

El Gobierno lo justificó para que el proceso de autorización de una obra en función de su impacto ambiental se promueva el desarrollo sostenible, para que se aseguren los derechos de los pueblos indígenas, dar seguridad jurídica a los inversores e incorporar innovaciones para que el proceso sea más ágil.

El Gobierno también remarcó que, tras un «detallado análisis técnico», también se tuvo en cuenta una encuesta que mostraba que el 70 por ciento de la opinión pública del país está preocupada con el tema.

Con los vetos de Lula, la ley pierde algunos de sus puntos más controvertidos, como el que dejaba de exigir una declaración de impacto ambiental para obras de bajo potencial contaminante o el que permitía que el propio empresario se diera a sí mismo la autorización para sacar adelante el proyecto sin ninguna verificación externa.

También se anularon las partes que preveían acabar con la obligación de consultar a los pueblos indígenas en casos de obras que afecten a sus territorios o la que retiraba el bioma de la Mata Atlántica del régimen especial de protección, lo que en la práctica podría permitir la tala de vegetación nativa.

Los vetos no significan que la ley quede de esta forma; los congresistas pueden ahora derribar la propuesta de Lula, aunque el Gobierno confía en alcanzar un texto de consenso. (Sputnik)